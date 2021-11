Cinque giochi PlayStation 5 da regalare a Natale

Il momento dei tanto attesi regali si avvicina! Scopriamo cinque imperdibili giochi per PlayStation 5 da regalare a Natale

Si avvicina uno dei periodi più attesi dell’anno, ovvero il Natale. Le strade iniziano ad essere piene di luci e i negozi sono addobbati per la santa festa. In giro si sente lo spirito natalizio e sono in molte le persone che si apprestano a fare i regali per parenti, amici e fidanzati. Tra le scelte per i regali, oltre ai soliti maglioni, calzini e sciarpe, ci sono anche i videogiochi. Intorno a questo settore c’è una grande varietà di titoli e risulta difficile scegliere quello giusto, non a caso tra le ricerche Google insieme a Squid Game e migliori casino online stranieri, troviamo “Quale videogioco regalare per Natale”.

Certamente scegliere un videogioco partendo da zero è estremamente difficile, con il mercato videoludico che si divide in moltissimi generi: Troviamo i giochi di ruolo, JRPG, azione, sparatutto, sportivi e potremmo andare ancora per molto. Il tutto senza tenere in conto della console di riferimento, con esclusive che accompagnano i principali leader del settore.

Per questo motivo abbiamo scelto per voi, per facilitarvi il compito, cinque videogiochi per PS5 da regalare questo Natale. Sono cinque grandi nomi per la next-gen che sicuramente faranno felici gli appassionati. Questi si adattano perfettamente al nuovo Dualsense che restituisce un feedback aptico che ti immerge interamente nel mondo che stiamo esplorando.

I cinque videogiochi per PS5 da regalare a Natale

Far Cry 6

Far Cry è uno dei titoli più giocato ed ora è arrivato al sesto capitolo. La saga della Ubisoft ha una nuova ambientazione e un super cattivo, interpretato dal noto attore hollywoodiano Giancarlo Esposito. Bisognerà districarsi tra armi di ogni tipo e veicoli, dovrete farvi largo tra i sobborghi dell’isola fino ad arrivare a colui che ha instaurato un terribile regno del terrore.

Returnal

Returnal è una delle esclusive PlayStation 5. Sviluppato dalla Housemarque, questo titolo è uno dei grandi successi della console next-gent. Il gioco spaziale è veramente ricco d’azione ed ha una narrazione molto misteriosa, con avanzamenti che on sono lineari, ma che vi portano ad esplorare più zone. Si morirà più volte e questo continuo riprovare metterà a dura prova le vostre abilità, facendovi alla fine innamorare di questo titolo indimenticabile.

Devil May Cry 5 Special Edition

Tra giochi più interessanti per PS5 troviamo anche Devil May Cry 5 Special Edition. Nella scorsa generazione di console, è stato uno dei titoli più emozionanti e adrenalinici. Questa Special Edition di Devil May Cry 5 vi permetterà di giocare tutte le missioni vestendo i panni di Vergil, così da poter padroneggiare un quarto nuovo stile di combattimento che si va ad aggiungere ai già presenti Dante, Nero e V.

Director’s Cut di Death Stranding

Tra i giochi più chiacchierati e giocati troviamo Death Stranding. Ideato da Hideo Kojima, il bellissimo titolo su Playstation 5 aggiunge al gioco base tutta una serie di contenuti inediti come: oggetti estetici, modalità in più, nuove custcene e una serie di missioni extra e nuove consegne da portare a termine.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Non può mancare alla collezione Marvel’s Spider-Man Miles Morales, l’avventura stand-alone con protagonista Miles Morales e ambientata nell’universo di Spider-Man creato da Insomiac. Questo gioco esplora molto di più il personaggio di Miles Morales in attesa del sequel dello Spider-Man videoludico targato Insomniac Games.