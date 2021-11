CoD: rumor sul nuovo gioco rivela vari dettagli su realismo e scelte morali

Ancor prima dell’uscita di Vanguard, circolano già dei primi dettagli sul nuovo gioco di CoD che uscirà nel 2022

Siamo a novembre, e nelle prossime settimane uscirà il tanto atteso Call of Duty: Vanguard, con il ritorno di modalità ormai iconiche per la serie e l’inserimento di alcune novità, tra cui il nuovo sistema anti-cheat Ricochet. Tuttavia, anche se il gioco è ancora in procinto di uscire, già si pensa al prossimo capitolo: secondo alcuni dettagli, rivelati da un utente su Twitter, il nuovo gioco di CoD sarà un seguito di Modern Warfare, ed avrà anche delle scelte morali, simili al sistema d’onore in Red Dead Redemption 2. Prima di approfondire ulteriormente il leak rivelato, ricordiamo che si tratta sempre di un rumor, dunque informazioni ipotizzate e non ancora confermate, perciò suggeriamo di mantenere una certa prudenza nella lettura.

I dettagli sulle possibili novità introdotte nel nuovo gioco di CoD

Secondo l’utente, Inifinity Ward starebbe lavorando su “Modern Warfare II”, ed introduce nei post seguenti i primi dettagli riguardanti il capitolo. Queste sono solo alcune delle nuove aggiunte che potrebbero essere presenti nel gioco, ma sembra proprio che questa volta CoD voglia puntare al massimo realismo. Parlando della Campagna, raggiungerà dei livelli per un pubblico adulto, con contenuti sanguinosi, violenza intensa, linguaggio scurrile, temi suggestivi ed uso di droghe.

Ci sarà ovviamente la possibilità di acquistare contenuti all’interno del gioco e l’interazione tra gli utenti. La storia viene ulteriormente descritta come cruda ed agghiacciante. Quando un soldato nemico sarà colpito, egli non morirà subito, ma in base a dove esso verrà ferito inizierà a supplicare per la propria vita, insultare, disperarsi, per poi entrare negli ultimi rantoli precedenti la morte.

L’aggiunta di un “sistema di moralità” porterà ad avere un ruolo impattante in alcune decisioni prese nella Campagna. Saranno inoltre inserite delle caratteristiche gore, dove i combattenti perderanno degli arti a seconda del calibro dei proiettili, urleranno in preda al e cercheranno di fermare il sanguinamento. In momenti molto intensi, come ad esempio quando si subisce un’imboscata, il proprio personaggio sarà visibilmente scosso.

Egli avrà difficoltà nel caricare la propria arma e le mani tremanti, respiro pesante, voce inquieta. Durante la battaglia capiterà di avere il proprio fucile inceppato, costringendo l’operatore a dover sprecare il proiettile inserito, anche se esso potrà poi essere raccolto.

