Il Natale di Microsoft con il meglio della tecnologia Surface

Microsoft per questo Natale 2021 ha davvero molte novità da farci conoscere. Ecco qualche spunto per un regalo a un vostro caro o perché no?! A voi stessi. Ecco tutta la nuova linea Surface

Il Natale si avvicina, se volete fare un bel regalo e proprio non sapete che pesci andare a pescare ecco che Microsoft vi viene in supporto. Tante le novità nella casa dalla finestra più famosa al mondo. Potrete scegliere fra una serie il 2 in 1 che più affidabile di sempre oppure orientarvi verso alcuni accessori che possono rendere felici. Se invece cercate una periferica o un paio di cuffie non temete ci sono anche quelle!

Surface Go 3: perfetta portabilità per il 2in1 pensato per tutta la famiglia

Regalo perfetto per studenti di tutte le età e per le famiglie che desiderano avvalersi di un dispositivo versatile, costruito appositamente per passare da un’attività all’altra in maniera fluida e veloce, il nuovo Surface Go 3 è il Surface touchscreen 2in1 più versatile della gamma, che arriva sul mercato con un veloce processore Intel Core e un’autonomia in grado di coprire un’intera giornata di lavoro. Surface Go 3 è inoltre dotato del nuovo sistema operativo Windows 11, permettendo all’utente di essere produttivo anche in mobilità, e ha un peso minimo di 544 g, con touchscreen da 220 ppi ad alta risoluzione e sostegno regolabile. E, per un’esperienza ancora più completa, è possibile avvalersi di Surface Pen eSurface Go Type Cover, in vendita separatamente.

Prezzo Surface Go 3 : a partire da 449 euro

Prezzo Surface Pen : 114,99 euro

Surface Go Type Cover: 99,99 euro

Surface Laptop Go: perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza

Per gli utenti che non vogliono rinunciare all’iconico formato laptop, Surface Laptop Go racchiude tutte le caratteristiche più amate della linea Surface in un prezzo contenuto. Disponibile nella colorazione Platino, Laptop Go offre infatti il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza, nel laptop Microsoft più economico di sempre. Dotato di uno display touchscreen PixelSense da 12,4”, un ampio trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm, Surface Laptop Go è l’idea regalo perfetta per rendere felici i propri cari e se stessi, senza rinunciare all’esclusivo e inimitabile Surface Style.

Prezzo Surface Laptop Go: a partire da 279,99 euro

Surface Headphones 2: il miglior modo di ascoltare

Cosa c’è di meglio di un’esperienza di ascolto premium, da regalare a sé stessi e ai propri cari in occasione del Natale? Surface Headphones 2 sono progettate per essere indossate comodamente e per consentire un’immersione completa, grazie a una spettacolare qualità del suono e a 13 livelli di riduzione del rumore ambientale. Le cuffie targate Surface offrono, inoltre, una maggiore autonomia e una migliore qualità sonora, garantendo fino a 20 ore di utilizzo e permettendo di regolare la cancellazione del rumore attraverso i quadranti collocati sulla cuffia esterna per bloccare o amplificare le voci umane.

Prezzo Surface Headphones 2: a partire da 279,99 euro

Ocean Plastic Mouse

L’arrivo dell’Ocean Plastic Mouse rappresenta un piccolo passo avanti nel viaggio verso la sostenibilità già intrapreso da Microsoft. Il guscio di questo mouse eco-friendly è costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, un’innovazione nella tecnologia dei materiali che ha inizio con la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e dai corsi d’acqua. In più, il packaging utilizzato per il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è stato realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero.

Prezzo Ocean Plastic Mouse: 27,99 euro

E voi cosa ne pensate di questa nuova linea dedicata all'ecosistema Surface di Micorosoft?