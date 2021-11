Molto presto il Doctor Who tornerà sugli schermi. I fan più aggiornati lo sanno già e non verranno tenuti sulle spine ancora a lungo

Il grande ritorno è previsto per il prossimo fine settimana, in occasione di Halloween. Si tratta di una grandissima novità perché in passato non era mai stato proposto uno speciale di Halloween e siamo certi che le sorprese non mancheranno. È risaputo che le scene del Doctor Who spesso terrorizzano i bambini al punto da farli scappare dietro al divano di casa e ci sono già state scene in stile horror in passato.

Il grande ritorno del Doctor Who!

Questa stagione sarà molto più breve delle altre, con soli sei episodi inediti. Non tutti gli appassionati della serie ne sono contenti; noi speriamo che ciò possa andare a vantaggio della qualità della sceneggiatura anche se per stabilirlo dovremo ancora pazientare un po’. Si tratta di un problema che Chris Chibnall, l’attuale responsabile della serie, aveva già dovuto affrontare in passato e non è una sorpresa che questa stagione insieme a qualche speciale previsto per il prossimo anno saranno le sue ultime iniziative per quanto riguarda il Doctor Who.

Le decisioni di Chibnall sono sempre state oggetto di molte polemiche. Molti affermano che sia stato lui a cambiare la rotta della serie, confinandola nei limiti del politicamente corretto. Le affermazioni pubbliche ai tempi delle prime stagioni sembrano molto lontane dal contenuto degli ultimi episodi. In passato il Dottore era stato persino a un casinò durante un viaggio a Pechino. Ad ogni modo, per quanto riguarda il futuro del Doctor Who, rimane ancora un barlume di speranza perché dopo l'addio di Chibnall lo show sarà nuovamente capitanato da Russell T. Davies.

Per chi non lo sapesse, è stato proprio Davies a rilanciare la serie presentandola a una nuova generazione in chiave moderna con un successo indiscusso. Lo show è una delle serie TV più popolari tra quelle nate in Gran Bretagna ed è anche diventata una sorta di fenomeno mondiale, specialmente in America. I fan sperano che la serie in arrivo sia migliore rispetto agli altri episodi più recenti ma per dirlo dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

