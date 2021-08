Call of Duty Vanguard: un leak rivela l’ambientazione del gioco

Un leak ha reso pubblica la prima immagine promozionale di Call of Duty Vanguard e ha rivelato le verisoni in cui sarà pubblicato

Grazie a un leak, il pubblico ha avuto modo di vedere la prima immagine promozionale di Call of Duty Vanguard. Grazie a questa, si è avuto conferma dell’ambientazione scelta per il nuovo capitolo del celebre franchise sparatutto a tema bellico, che è al momento in fase di sviluppo presso Sledgehammer Games. Sempre grazie a questa fuoriuscita di informazioni, si è anche venuti a sapere in anticipo alcuni dettagli sulla tipologia di pubblicazione che verrà adottata per il gioco.

Call of Duty Vanguard: ecco i dettagli ottenuti tramite il leak

Grazie alla foto promozionale resa pubblica dal leak, apprendiamo che Call of Duty Vanguard sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, l’indiscrezione ha rivelato che questa prevedrà la presenza di tre diverse edizioni: quella Standard, quella Ultimate e, infine, quella specifica per il Cross-Gen Bundle. L’acquisto dell’edizione Ultimate, che non è ancora effettuabile, dovrebbe inoltre garantire l’accesso ad una open beta che ci si aspetta venga annunciata a breve.

Call of Duty Vanguard, che rappresenta solo una parte dei progetti futuri del franchise, dovrebbe raggiungere il mercato nell’ultima parte del 2021, anche se al momento non è ancora stata rilasciata una data di uscita ufficiale. Vista la presenza di una edizione dedicata al Cross-Gen, ci si aspetta che il titolo sia reso disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xblox One e Xbox Series X|S. È molto probabile che ulteriori informazioni sul titolo vengano rilasciate da una fonte ufficiale prima della fine del mese.

