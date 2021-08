Super Monkey Ball Banana Mania: confermati Sonic e Tails

SEGA ha annunciato ufficialmente la presenza del duo Sonic e Tails all’interno del nuovo Super Monkey Ball Banana Mania

Esatto, avete proprio letto bene! Il dinamico duo di Sonic e Tails, vere e proprie icone del videogioco oltre che di casa SEGA, sono stati confermati ufficialmente come personaggi giocabili nel nuovo Super Monkey Ball Banana Mania in uscita il 5 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch

Sonic e Tails: correndo tra le sfere di Super Monkey Ball Banana Mania

Chiunque abbia mai provato uno qualsiasi dei capitoli di questa saga, partita dai cabinati come un certo scimmione con tanto di joystick a banana, sa perfettamente che velocità, precisione e tanta pazienza sono le parole chiave per completare al meglio la partita senza dare in escandescenze.

Ma perché limitarsi solo ad una scimmietta e ad i suoi amici quando la SEGA ha ben altri assi storici nella manica? Ed è proprio per questo motivo, oltre che per il trentesimo anniversario del riccio blu, che Sonic e Tails approderanno in Super Monkey Ball Banana Mania come dimostra questo trailer pubblicato su YouTube.

Un mix che va a braccetto con un altro compleanno, ovvero i 20 anni della scimmia nella pallina, e non è neanche il primo per il famosissimo, e velocissimo, riccio blu! Infatti, in Lost World, si poteva vedere l’icona di casa SEGA sfrecciare lungo i territori di Hyrule ed affrontare alcuni dei nemici tipici del brand The Legend of Zelda.

Insomma, questo periodo sembra proprio essere l’anno del riccio visti i numerosi annunci, ma se non avete mai provato uno di questi titoli e volete farlo al miglior prezzo di sempre, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!