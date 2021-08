Call of Duty: il futuro della serie tra Black Ops Cold War, Warzone e Vanguard

La conferenza con gli azionisti “spara” letteralmente Activision verso il futuro di Call of Duty, tra Black Ops Cold War, Warzone e Vanguard

Il recente colloquio tra Activision e i suoi azionisti ci permette di parlare a tutto tondo (ovvero con un’altra triplice notizia) di Call of Duty, nello specifico di Black Ops Cold War, Warzone e il misterioso Vanguard. Quest’ultimo, come ormai saprete, è ancora previsto per quest’anno ma il direttore operativo Daniel Alegre ha messo le cose in chiaro: l’ambientazione del gioco, che “i fan ameranno”, sarà esplorabile sia su piattaforme current-gen che next-gen. Il presidente Rob Kostich, che già inizia a sdoganare il concetto di next-gen, parla di uno studio grande e affiatato come non mai, che porterà contenuti a piè sospinto tra campagne, multiplayer e molto altro.

Via con Vanguard: parliamo di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War

Tralasciando Vanguard, abbiamo novità da riportare anche per Black Ops Cold War e Warzone, entrambi prossimi alla quinta stagione. La nuova mappa sarà molto più grande dell’attuale Verdansk, stando ai leak, mentre le informazioni rese ufficialmente note oggi mostrano un nuovo operatore, che per pura ironia è una donna. Ai fan non è sfuggita certo una buffa coincidenza. Alludiamo alla ragazza hacker come nuova protagonista, visti i continui problemi che i cheater causano nel gioco. I rumor che hanno previsto questo nuovo volto asseriscono anche che ne vedremo altri due. Ad ogni modo, ne sapremo di più giovedì prossimo (12 agosto). Attendiamo dunque conferme!

Parlavamo di futuro della serie e non mentivamo. Nel colloquio con gli azionisti, Activision non ha mancato di ricordare di aver formato un nuovo studio per lo sviluppo dei titoli mobile, partendo proprio dal franchise di punta del publisher. Inoltre, sembrerebbe proprio che la quinta stagione di Warzone porti con sé un quanto mai gradito upgrade: il supporto nativo all’hardware next-gen dovrebbe partire da settimana prossima. Il team di sviluppo si è infatti lasciato sfuggire una pagina web sul sito ufficiale il cui indirizzo URL non lascia spazio a dubbi, prima di trasformarlo in un redirezionamento alla home page.

