Pokémon: trucchi e consigli per i remake di Diamante e Perla

I remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono qui: se avete bisogno di trucchi e consigli per iniziare, siete nel posto giusto

Durante la full immersion di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, stendendo la nostra recensione abbiamo anche pensato ai trucchi e ai consigli di cui potreste aver bisogno per affrontare degnamente questi remake. D’altronde, certe comodità viste più avanti nella saga ci hanno un po’ rammollito: il debutto di ILCA alla regia ci ha ricordato che, a suo tempo, la saga vantava un livello di difficoltà un pizzico più elevato. Dal canto nostro, noi siamo qui proprio per darvi una mano, quindi preparate il vostro berretto da Allenatori: abbiamo delle dritte che vi condurranno direttamente alla Lega Pokémon!

Opzioni in una saga ricca di opzioni

Prima ancora di partire nel vostro viaggio in questi remake, entrate nel menù delle opzioni di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e sistemate tutto come si deve: il primo dei trucchi e dei consigli per arrivare indenni alla fine è questo. Potete impostare la velocità del testo, quella delle animazioni e anche il volume. Se siete stanchi di vedere le animazioni, potete disattivarle, e se andate di fretta potete anche accelerare i dialoghi. Potete reimpostare il tutto quando volete, ma poter iniziare il viaggio come si preferisce non fa mai male: tenetelo a mente, una volta lasciata Duefoglie alle vostre spalle.

Parlando di opzioni, si tratta pur sempre di Pokémon: è normale che non ne manchino neanche quando si tratta di costruire la propria squadra. Controllate sempre il tipo a cui appartengono le vostre creature, perché da esso dipendono sia la potenza degli attacchi che infliggerete sia i danni che andrete ad incassare. Non dimenticate, inoltre, lo STAB: l’acronimo sta per Same Type Attack Bonus, ovvero bonus di attacco per lo stesso tipo. Scoprirete che c’è una notevole differenza tra un attacco Tuono sferrato da un Pikachu (tipo Elettro) e la stessa mossa effettuata da un Dragonite (tipi Drago e Volante).

Sceglietevi bene i vostri compagni, in ogni senso – trucchi e consigli per i remake di Pokémon Diamante e Perla

All’inizio dei remake, potrete scegliere solo uno tra i Pokémon iniziali già visti anche in Diamante e Perla: non possiamo darvi per forza dei consigli in base alle nostre preferenze, ma potrete capire da soli quali trucchi applicare alla vostra strategia. La scelta è tra Turtwig, Chimchar e Piplup. Tutti quanti iniziano con un solo tipo e terminano con due (rispettivamente, Erba/Terra per Torterra, Fuoco/Lotta per Infernape e Acqua/Acciaio per Empoleon). Con Turtwig e Piplup ve la caverete alla grande contro il primo capopalestra Pedro, ma (Grandi Sotterranei a parte) difficilmente troverete molte creature di tipo Fuoco. Se siete disposti a pagare lo… scotto (scusate), scegliete Chimchar.

Parlando di partner, vi capiterà di fare squadra con dei personaggi non giocanti di tanto in tanto. Questi alleati si prenderanno la briga di curarvi dopo ogni scontro, compresi quelli con i Pokémon selvatici. Se non fosse palese, il nostro consiglio è quello di approfittarne per fare incetta di punti esperienza con tutta la fauna locale. Approfittatene finché potete, perché una volta abbandonata l’area non avrete più modo di avere quell’allenatore al vostro fianco. In particolar modo, gli scontri con altri allenatori fruttano sempre dell’esperienza facile, come avrete modo di leggere tra poco.

Battete il ferro finché è caldo – trucchi e consigli per i remake di Pokémon Diamante e Perla

Per quanto sembri ovvio, le battaglie con gli allenatori non servono solo a fare esperienza. In Diamante Lucente e Perla Splendente registrerete i Pokémon nel vostro Pokédex solo per averli visti in battaglia. E finché attaccherete briga con chiunque, nonché imbattendovi in quanta più fauna possibile, dovreste essere in grado di completare (o quasi) la vostra piccola enciclopedia prima ancora di mettere piede alla Lega. Sconfiggere Pokémon specifici aiuta inoltre a migliorare delle statistiche nascoste, che la scena competitiva chiama IV ed EV. Non ci dilungheremo in questo, ma vi basti sapere che farsi le ossa conviene.

Per noi è stato un po’ il contrario, ma supponiamo che ci si possa anche scordare dei Grandi Sotterranei con relativa facilità. E, sinceramente, non ci spieghiamo il perché. Ricordate quanto abbiamo detto sui Pokémon di tipo Fuoco? Ottenere medaglie in tandem con l’Esplorokit migliora inevitabilmente la situazione negli Antri del sottosuolo, in cui è possibile imbattersi in alternative alla fauna focosa di Sinnoh (praticamente solo Ponyta e Rapidash). Che ne direste di fare fuoco e fiamme con un Houndoom, per esempio? Lo si può ottenere quasi subito nell’avventura. Morale della favola: scavate!

Sempre all’erta!

L’ultimo dei nostri consigli è anche uno dei trucchi più vecchi della serie Pokémon: cercare strumenti nascosti, presenti in gran numero anche nei remake di Diamante e Perla. Raccogliere le Poké Ball (intese come quelle che contengono altri strumenti) da terra è un suggerimento abbastanza inutile; del resto, se siete qui vorrete cercare dell’altro. Non molto tempo dopo aver ottenuto il PokéKron dovreste ricevere anche l’app di Ricerca Strumenti. Non è comodissima da usare su Switch, ma ci sono delle ottime ricompense per chi ha la pazienza di sperimentare. Nel percorso 206 potreste trovare molti strumenti rari, come gli Elisir.

Non abbiamo altro da aggiungere, per stavolta. La domanda è: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.