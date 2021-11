Battlefield 2042: il prossimo aggiornamento risolverà alcuni problemi critici del gioco

Battlefield 2042 è stato aspramente criticato dalla community ma DICE si è detta pronta a risolvere i problemi con il prossimo aggiornamento

DICE ed EA hanno fornito dettagli su ciò che verrà aggiunto nell’aggiornamento 2 di Battlefield 2042, insieme ai suoi piani per futuri miglioramenti al gioco. Martedì il team di sviluppo del titolo ha notato che c’erano alcuni “problemi critici” con i server che il team è “desideroso di risolvere rapidamente”: “In casi molto rari stiamo vedendo che i nostri server non registrano correttamente gli hitmarker. Anche se è difficile da riprodurre (grazie a tutti per aver inviato clip e screenshot), stiamo lavorando attivamente per identificare cosa potrebbe causare questo problema e per sviluppare soluzioni”, ha spiegato DICE.

Battlefield 2042: tutti i dettagli dell’aggiornamento 2

Il team di DICE ha anche confessato che la mira in Battlefield 2042 non funziona nel modo desiderato su PC o console: “Poco dopo il lancio, molti di voi che giocano su PC hanno contribuito a evidenziare una strana incoerenza con il comportamento della mira, rispetto alle impostazioni di sensibilità del mouse. Abbiamo svolto molte indagini al riguardo e siamo stati in grado di confermare che alcune impostazioni non si applicano correttamente. Abbiamo sviluppato una soluzione per questo problema e puntiamo al terzo aggiornamento imminente per questo aspetto. Su console, abbiamo svolto indagini simili sulla coerenza dell’Aim Assist. Ci siamo e vi terremo aggiornati”.

L’aggiornamento 2 applicherà anche una serie di modifiche per correggere la “diffusione” su alcune armi, che è l’angolo con cui un proiettile può deviare da ciò a cui è mirato. Il team ha riferito che anche questo aspetto necessita di correzioni, specialmente sui fucili d’assalto, quindi sta apportando le seguenti modifiche:

Diffusione globale ridotta in caso di zoom e spostamento

Precisione dello zoom stazionario migliorata per molte armi

La diffusione ora diminuisce più velocemente e prima durante i colpi di stimolazione. Ciò significa più successo con colpi singoli o raffiche brevi

Rinculo verticale PP-29 aumentato per garantire che l’arma non superi le prestazioni quando si ingaggia al di fuori del raggio di combattimento previsto

Le altre principali modifiche apportate all’aggiornamento 2 sono le seguenti:

Rianimazioni dei soldati migliorate, per risolvere “l’impossibilità di rianimare quando un soldato muore vicino a un oggetto o a un muro”

Un sistema di protezione del respawn che aiuterà a prevenire eventuali problemi estranei che possono lasciare un giocatore in uno stato a terra per troppo tempo e forzare un respawn manuale quando richiesto

Riattivazione dell’interazione UAV-1 in Battlefield Portal, disponibile sulle mappe Battlefield Bad Company 2.

Bilanciamento del veicolo per l’LCAA Hovercraft e MD540 Nightbird

La dispersione è stata ridotta per tutte le armi ad eccezione dei fucili a pompa, il che si traduce in una diffusione dei proiettili più coerente durante il gioco. Dopo l’aggiornamento 2 di Battlefield 2042, DICE rilascerà l’aggiornamento 3 all’inizio di dicembre, che dovrebbe essere un update significativamente più corposo mirato a risolvere una vasta serie di problemi. Il primo aggiornamento del gioco è stato lanciato il 18 novembre ed è stato progettato per risolvere diversi “problemi critici” prima dell’uscita ufficiale del gioco il 19 novembre.

Nonostante ciò, il gioco è stato lanciato accompagnato dalle lamentele e lo sdegno da parte dei giocatori ed è ora uno dei giochi peggiori recensiti sulla piattaforma PC Steam con oltre 17.000 recensioni “per lo più negative”. Se siete alle prime mosse con questo titolo vi consigliamo le nostre guide su come livellare velocemente le armi e come iniziare al meglio.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.