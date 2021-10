Battlefield 2042: la build della beta risalerebbe a inizio settembre

Stando ad un rumor che smentisce quanto sostenuto da DICE, la recente open beta di Battlefield 2042 era in realtà una build di inizio settembre

L’open beta di Battlefield 2042 è stata giocata da tantissimi utenti. Tuttavia non sono mancate le critiche. Le reazioni dei fan infatti sono state diverse, da chi ha fatto notare la presenza di problemi di performance, bug e feature mancanti, a chi invece ha apprezzato le novità, come l’ottimo shooting e l’aggiunta degli eventi atmosferici. La notizia di rilievo riguarda un report di GamingIntel, nel quale l’insider Tom Henderson ha svelato che in realtà la build della beta di Battlefield 2042 sarebbe datata non oltre la metà di settembre.

Secondo Tom Henderson, la build della beta di Battlefield 2042 sarebbe datata inizio settembre

Contraddicendo le dichiarazioni della stessa DICE di qualche giorno fa, atte a scusarsi dai problemi notati dai giocatori, Henderson rivela che l’open beta di Battlefield 2042 sarebbe in realtà una build relativa alla prima metà di settembre e non vecchia di “diversi mesi”. Andando a spulciare tra i settaggi della beta, si può notare la data 20 settembre 2021. Ciò non significa che la build risale a quella specifica data, ma che da quella data non sono stati apportati cambiamenti. A questo punto è lecito chiedersi, perché rimandarla?

Stando a Henderson, la risposta sta nel fatto che DICE avrebbe avuto pesanti problemi di stabilità con diverse build del gioco. Quindi, DICE non ha rilasciato nuovo materiale del gioco durante tutti questi mesi, non perché non voleva, ma perché non poteva. Questo confermerebbe molte cose, tra le quali la mancanza di gameplay alla Gamescom di fine agosto. L’uscita di Battlefield 2042, nonostante tutto, è prevista per il 19 novembre per tutte le console e PC. Sempre secondo Henderson, non dovrebbero esserci ulteriori rinvii. Nel dubbio, prendete queste informazioni con cautela.

