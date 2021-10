Battlefield 2042: la versione beta ha fatto “passi da gigante” negli ultimi mesi

Ecco DICE che ne dice: abbiamo novità sul travagliato sviluppo di Battlefield 2042, compresi “mesi di progresso” per la versione beta

Stando ad Electronic Arts, la versione beta di Battlefield 2042 rispecchia una build precedente del gioco: i cambiamenti saranno tanti e “significativi” una volta che i giocatori metteranno mano alla versione in fisico. L’early access è partito mercoledì, mentre il test generale sarà aperto a tutti a partire da domani, venerdì 8 ottobre. Il team di sviluppo DICE ha rilasciato una lista dei problemi finora noti, in cui i giocatori potrebbero incappare durante i test. La lista, comprensiva di errori di matchmaking e problemi minori con il motore grafico, resta comunque in costante aggiornamento.

La versione beta di Battlefield e gli oltre 2042 progressi

Stando ad uno dei community manager di EA, la versione beta di Battlefield 2042 è “vecchia di qualche mese”. In seguito, il manager ha precisato che il gioco viene tirato a lucido e migliorato in modo tale da “rappresentare” la visione iniziale, senza però disdegnare le quotidiane migliorie. A fargli eco è il manager generale di DICE. In tal senso, le parole di Oskar Gabrielson sono molto rassicuranti: “Abbiamo compiuto dei progressi considerevoli negli ultimi due mesi, con tanto di miglioramenti nel campo visivo e della stabilità che non erano compresi nella build usata nei test”.

We’ve made amazing progress over the last couple of months, including improvements to the visuals and stability that didn’t quite make it into the Open Beta build…. — Oskar Gabrielson (@ogabrielson) October 6, 2021

Nel tweet successivo, Gabrielson ha concluso facendoci sapere che nelle ultime settimane prima del lancio, sono stati compiuti “passi da gigante” per una “esperienza straordinaria” il 12 novembre (per l’early access). A metà settembre, EA ha posticipato la data di uscita dal 22 ottobre al 19 novembre. Comunque, i giocatori in possesso delle edizioni Gold ed Ultimate potranno giocare al gioco con una settimana di anticipo.

