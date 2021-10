Battlefield 2042: gli Specialisti sarebbero presi da COD Modern Warfare

L‘insider Tom Henderson si è recentemente scatenato, rivelando numerose informazioni riguardo Battlefield 2042, tra cui anche l’origine reale degli Specialisti, derivanti da Call of Duty: Modern Warfare

Battlefield 2042 sta facendo molto scalpore nel mondo dei videogiochi, dopo che i risultati dati dal suo sviluppo sono stati finalmente visibili attraverso la beta degli scorsi giorni: tra le varie tematiche discusse, vi sono le numerose critiche riguardo gli Specialisti di Battlefield 2042, chiaramente ispirati agli Operatori di Call of Duty Modern Warfare. L’insider Tom Henderson, che ha rilasciato vari leak riguardanti il gioco sin da prima del suo annuncio, ha anche fatto notare come la beta non fosse realmente di pochi mesi fa, ma ben più recente. Eppure, non c’è solo questo che si cela dietro al nuovo titolo di DICE.

Battlefield 2042 e gli Specialisti imbucati da COD: Modern Warfare

Sempre Tom Henderson, in un suo articolo su GamingIntel, dice di aver avuto contatti con due fonti distinte, che evidenziano dei chiari problemi all’interno del team di sviluppo. Le motivazioni che hanno condotto Battlefield 2042 ad una condizione del genere sono ritrovabili negli individui posti a gestire la produzione del gioco: infatti, la maggior parte del team è composto da persone che hanno lavorato a Star Wars Battlefront 2, e che, a detta della fonte, non sono abbastanza dedicate al progetto, limitandosi a dire ai creatori “di fare X, Y, Z”. Aggiunge come la situazione sia andata a rotoli da tempo, e che le problematiche riportate dagli sviluppatori sono sempre state ignorate.

Dunque sono ancora presenti nel gioco, nonostante potessero essere sistemate da DICE tempo addietro, durante il periodo di sviluppo. Altra rivelazione riguarda il nuovo aspetto chiave del gioco, gli Specialisti, che pare siano originati dagli Operatori, un aspetto che il team di management apprezzava in Call of Duty Modern Warfare (2019), tanto da volerli aggiungere in Battlefield 2042. In effetti, molti creatori di contenuti dei titoli Activision sono stati invitati alla closed beta: segnale che anche al management sono consapevoli dei numerosi aspetti somiglianti. Infine, si scopre come molti impiegati di DICE siano preoccupati per le loro posizioni all’interno dell’azienda, e per il suo stesso futuro.

Battlefield 2042 è previsto in uscita su PS4, PS5, PC, Xbox One, Series S, Series X il 19 novembre. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre novità riguardo i videogiochi. Se vi interessano invece nuovi giochi ad un basso prezzo, visitate lo store Instant Gaming.