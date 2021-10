Demon Slayer The Hinokami Chronicles: cosa sapere prima di iniziare a giocare!

In questa breve guida, vogliamo esplorare con voi cosa sapere prima di iniziare a giocare a Demon Slayer The Hinokami Chronicles, il titolo di CyberConnect 2 dedicato all’apprezzatissima serie nipponica

Gli amanti dei tie-in in salsa anime conosceranno sicuramente i ragazzi di CyberConnect 2, un team di sviluppo giapponese nato ormai 25 anni fa e autore, tra i tanti, della serie di Naruto Ultimate Ninja Storm e più recentemente Dragon Ball Z Kakarot. Quest’ultimo è arrivato da pochissimo anche su Nintendo Switch, e ve ne abbiamo approfonditamente parlato nella nostra recensione per la console ibrida di Nintendo. L’azienda è ora al lavoro, con il supporto di SEGA che fa da publisher internazionale, su un picchiaduro 3D Arena dedicato a Demon Slayer, franchise che si è voluto moltissimo nel corso degli ultimi anni anche grazie ad una serie animata davvero ben fatta. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles arriverà a breve sul mercato, e abbiamo pensato di portarvi un articolo introduttivo dedicato per aiutarvi ad avvicinarvi al titolo. Innanzitutto: cos’è Demon Slayer?

La lama dell’ammazzademoni

Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba per i nippofili, è un manga nato nel 2016 per mano di Koyoharu Gotoge, edito da Shueisha su Weekly Shonen Jump e arrivato in Italia grazie a Star Comics a partire dal 2019. La serie si è conclusa in Giappone nel dicembre 2020 per un totale di 23 volumi e nel 2019 è iniziata la trasmissione della serie anime, ad opera dello studio Ufotable (apprezzatissimo dagli appassionati di animazione) riscuotendo un successo incredibile, specialmente in occidente.

Talmente tanto che Dynit, nel 2020, ha pubblicato un’edizione home video doppiata in italiano della prima stagione, mentre la seconda stagione viene pubblicata in simulcast mondiale su Crunchyroll, stavolta in versione sottotitolata. Esiste anche un film, sequel diretto dell’ultimo episodio della serie animata, intitolato Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen, arrivato in Italia grazie a Dynit e successivamente pubblicato anche su Amazon Prime Video.

Data d’uscita | Demon Slayer The Hinokami Chronicles: cosa sapere prima di iniziare a giocare!

Questa, a sommi capi, la trama di Demon Slayer, che vedrà arrivare il primo adattamento videoludico tie-in il prossimo il 15 ottobre prossimo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Sviluppato da CyberConnect in Unreal Engine 4, il gioco sarà edito in Giappone da Aniplex e nel resto del mondo da SEGA. I fan potranno quindi prendere i panni di Tanjiro e i suoi alleati, nonché anche alcuni demoni, in un picchiaduro Arena 3D di cui, effettivamente, non si è visto poi moltissimo nel corso del tempo.

La serie ci porta ovviamente in Giappone, nel Periodo Taisho (1912-1926), e ci mette nei panni di Tanjiro. Il ragazzo è primogenito di una famiglia piuttosto numerosa, ma purtroppo orfana di padre. Un giorno, tornando a casa, Tanjiro trova sua madre e i suoi fratelli massacrati. Si è “salvata” soltanto sua sorella Nezuko, trasformata però in un demone, pur mantenendo qualche traccia di emozione umana. Da qui inizia il viaggio del nostro protagonista, volto alla ricerca di una cura per sua sorella e per impedire che simili tragedie possano di nuovo accadere nel mondo.

Adattamento | Demon Slayer The Hinokami Chronicles: cosa sapere prima di iniziare a giocare!

Pur annunciato nel corso del 2020, infatti, CyberConnect 2 e SEGA hanno mostrato giusto una manciata di trailer, cosa che è piuttosto strana in un mondo videoludico così superproduttivo in merito. Sappiamo però che il gioco seguirà gli eventi della prima stagione dell’anime, discostandosi quindi leggermente dal manga, dalla macabra scoperta della morte della famiglia di Tanjiro fino al duello contro Rui. Il picchiaduro coprirà quindi tutti gli eventi più salienti della prima parte di Demon Slayer visti dagli occhi di Tanjiro, e forse anche da alcuni suoi alleati.

Considerando che il manga si è concluso già da un po’, alcuni hanno pensato che il videogioco si estenda leggermente oltre la durata della prima stagione dell’anime. Noi lo riteniamo piuttosto improbabile, considerando che gran parte della popolarità di Demon Slayer deriva più che altro dall’adattamento animato, ed è quindi impensabile che CyberConnect 2 voglia correre il rischio di spoilerare avvenimenti maggiori delle stagioni successive. Probabile invece che venga accennato o incluso il film, Il treno Mugen, forse anche sotto forma di DLC.

Campagna principale | Demon Slayer The Hinokami Chronicles: cosa sapere prima di iniziare a giocare!

Demon Slayer The Hinokami Chronicles è, come abbiamo già detto, un picchiaduro Arena 3D che, da quel che si è visto, sembra piuttosto simile alla serie di Ninja Storm della stessa CyberConnect 2. Sarà presente anche una parte multiplayer, con modalità Tag Battle. Ciascun giocatore potrà scegliere una squadra di due personaggi e il primo a sconfiggere entrambi gli avversari vince. Si potranno scambiare i due personaggi con la pressione di un singolo tasto in qualsiasi momento, oppure si potrà chiamare l’alleato per azioni assist.

Per quel che riguarda la campagna principale, sappiamo che il titolo sarà diviso in capitoli, ciascuno narrante i momenti topici delle varie saghe della prima stagione dell’anime. I ragazzi di CyberConnect 2 hanno anche deciso di impreziosire il tutto con qualche chicca e dialogo inedito, il tutto condito da un minimo di libertà di esplorazione che, vogliamo sperare, sarà ai livelli degli ultimi capitoli di Ninja Storm. Quel che sarà sarà, insomma, l’unica vera certezza è che conosciamo la bravura del team nella creazione di titoli tie-in con formula simile, e considerando l’apprezzamento da parte del pubblico per la serie di Demon Slayer, questo potrebbe essere l’inizio di una nuova prolifica serie.

Attendiamo!

Ed eccoci qua, siamo alla fine. Termina qui questa nostra guida sul cosa sapere prima di giocare a Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba The Hinokami chronicles.