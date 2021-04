Balan Wonderworld: disastrose le vendite globali

Quello che in molti credevano si è infine verificato: le vendite di Balan Wonderworld sono un totale, enorme fallimento in tutto il mondo

L’ultimogenito di Yuji Naka e Naoto Ohshima, Balan Wonderworld di Square-Enix, aveva molto da dimostrare, sia a livello di gameplay per i fan che a livello di vendite per il publisher. Purtroppo, però, deludere i primi sembra aver spianato la strada ad una totale bocciatura da parte dei secondi. Il team creativo dietro l’originale Sonic The Hedgehog del 1991, riunitosi per l’occasione, non sembra piazzarsi in alcuna classifica. Ne abbiamo parlato a malapena un’ora fa nei dati di vendita britannici e ne abbiamo la triste conferma in questa notizia d’appendice: le chance di questa IP di ricevere seguiti sembrano essere davvero poche.

Le vendite microscopiche di Balan Wonderworld

Oltre a non essersi piazzato tra i quaranta titoli dalle migliori vendite in Regno Unito, infatti, Balan Wonderworld ha anche preso una notevole batosta anche in Giappone e negli Stati Uniti. In entrambi i casi, infatti, si parla di un mancato piazzamento nella top 30, che Square-Enix non mancherà di citare per silurare ogni possibilità ad eventuali sequel. Yuji Naka ha ricordato durante lo sviluppo che per il publisher questa notevole uscita dalla propria zona comfort – un platformer, contrariamente ai propri cavalli di battaglia a turni – avrebbe ricevuto “una sola chance”.

In Japan: Balan Wonderworld debuted at under 2,100 copies, completely missing the top 30 in its first week at retail pic.twitter.com/UVoYo6WMxk — Cart Wonderworld (@CartridgeGames) April 2, 2021

Visto il game design dal sapore tipicamente nipponico, la fredda accoglienza in madrepatria fa davvero riflettere. La demo uscita tempo fa, infatti, ha evidenziato svariati problemi che hanno reso necessaria una patch il giorno stesso dell’uscita. Il risultato, tra i compaesani di Naka e Ohshima, si traduce – come si evince dal tweet qui sopra – a meno di 2100 copie vendute nel weekend del lancio. Dal canto nostro, vogliamo augurare per mero principio empatico ogni fortuna al team di sviluppo Arzest, ma per quanto riguarda Square-Enix è molto probabile che la porta, per i platformer, si chiuda qui.

