Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 4/4/2021

FIFA 21 conquista la vetta a discapito di Monster Hunter Rise ed Outriders: i dati di vendita britannici per i videogiochi fino al 4 aprile

Il periodo di Pasqua ha portato con sé delle promozioni, che hanno influito sui dati di vendita dei videogiochi a partire con il primo posto d’oltremanica. La medaglia d’oro per questa settimana va a FIFA 21, che ha goduto di un incremento dell’81%. A seguirlo abbiamo Animal Crossing: New Horizons, con un incremento dell’11% e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, con un aumento del 16%. Questi slanci in avanti significano anche che il precedente numero uno nelle vendite, Monster Hunter Rise, si ritrova “di già” al quarto posto con uno sfortunato calo del 74%.

I dati di vendita per i videogiochi di inizio aprile

Dal canto suo, Mario Kart 8 Deluxe chiude la top five dei dati di vendita per i videogiochi con un aumento del 20% di settimana in settimana. Debutta invece al sesto posto l’ibrido tra gioco di ruolo e shooter di Square-Enix, Outriders. La maggior parte delle vendite viene da Sony, con un 52% su PS5 ed un 31% su PS4, mentre Xbox si accaparra il restante 17%. Parliamo sempre del mercato fisico, ovviamente: qui non sono contemplati i dati dei giocatori che lo hanno giocato su Game Pass. L’altro nuovo arrivo di Square-Enix, Balan Wonderworld, ha (per ora) mancato la top 40 in toto.

Ring Fit Adventure si piazza invece settimo con un incremento del 127% dovuto all’attività promozionale di Nintendo. Parlando della Grande N, inoltre, rimane ancorato all’ottavo posto Super Mario 3D All-Stars; la fine della produzione del gioco, infatti, non lo ha portato a sparire improvvisamente dagli scaffali (al di fuori del prevedibile calo del 56%). Evitandovi la tabella di settimana scorsa, chiudiamo la top ten con Assassin’s Creed Valhalla (nono) e l’inossidabile formato Switch di Minecraft (decimo).

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei risultati?