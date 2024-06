CoD Black Ops 6: il gioco dovrà essere sempre online, campagna inclusa

Perennemente sull’attenti: se un colpo di tosse del router vi impedisse di essere sempre online, dite addio alla partita a CoD Black Ops 6

La settimana, per CoD Black Ops 6, si apre con una storta alla caviglia: dopo un ottimo primo trailer, la pagina di supporto al giocatore include tacitamente un piccolo cavillo a piè di pagina, rivelando la richiesta di essere sempre online a prescindere dalla modalità. Stando ad Activision, sulla carta la questione è da imputare allo streaming delle texture, per mantenere contenute le dimensioni del gioco. Da contenere rimane ben poco, però, dati i 309,85 GB dichiarati dalla pagina Xbox del titolo, sebbene nulla impedisca ai numeri di cambiare in futuro. Di certo rimane una motivazione particolare, ma come ci insegna Microsoft Flight Simulator, non del tutto priva di precedenti.

Call of Duty: Black Ops 6 Will Require an Internet Connection for All Game Modes https://t.co/jxuSVOG0Vj pic.twitter.com/bqtCj0qRTv — GamingBolt (@GamingBoltTweet) June 9, 2024

La guerra al consumer-friendly: CoD Black Ops 6 offline non lo sarà mai, meglio esser sempre online

Nel corso degli ultimi anni, tra campagne, multiplayer, zombi e Warzone, la serie Call of Duty è cresciuta esponenzialmente in fatto di contenuti e CoD Black Ops 6 ha colto la palla al balzo per richiedere al giocatore di essere sempre online. Se non altro, col tempo i giocatori hanno ottenuto il controllo sulla scelta delle modalità per cui scaricare effettivamente i dati. Questo non toglie, però, che la campagna non sia effettivamente giocabile offline, pur essendo un’esperienza concepita per il giocatore singolo. Vedremo come se la giocherà Activision nei mesi a venire. L’uscita del gioco è prevista il 25 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S ed Xbox One, con tanto di Game Pass al day one.

