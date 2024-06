Astro Bot: rivelato il prezzo del “ritorno alle origini” di Sony

A discapito della pura nostalgia nel suo game design, il prezzo di Astro Bot è quanto mai contemporaneo: Team Asobi vuole puntare in alto

Per quanto basso possa essere all’apparenza il profilo di Sony per l’anno in corso, anche senza un God of War a caso i fan PlayStation di lunga data avranno di che ricordare l’età dell’oro delle console in blu con Astro Bot: il più ambizioso della serie, specie a giudicare dal prezzo. Annunciato come colpo di coda nel mese scorso, il gioco è ora disponibile per il preordine. Questo titolo, descritto abbastanza adeguatamente da alcuni come “doppia A”, promette un’esperienza da platformer classica impreziosendo il tutto con molto fanservice dedicato alle varie IP di Sony. Ora, il robottino ha reso noto quanto dovremo estrarre dal portafogli per fare nostra la sua ultima avventura.

Astro Bot: un’emozione non ha prezzo… o forse sì?

Il prezzo di Astro Bot è fisso sui 70 euro, a discapito della cifra minore sul mercato d’oltreoceano. Nonostante il trattamento da uscita relativamente minore nel panorama PlayStation, c’è un’edizione digital deluxe che alza il tiro portando il tutto a quota 80. I contenuti extra ammontano a 10 avatar PSN, varie illustrazioni, una colonna sonora digitale ed elementi cosmetici. Questi ultimi, tuttavia, sono anche ottenibili in-game senza costi aggiuntivi. Il gioco sarà tra noi il 6 settembre, e a detta dei suoi creatori non prevede alcun tipo di microtransazioni. Un’esperienza videoludica, dunque, dura e pura come non se ne vedevano da anni nell’oeuvre di Sony: ci auguriamo che questa ventata d’aria fresca faccia scuola.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi i platformer meritano un "ghetto" in fatto di prezzario, o i 70 euro sono giustificati in questi casi?