Dragon Age: The Veilguard, confermato con un trailer

L’età dei draghi ritorna: The Veilguard è l’ultimo arrivato nella nobile stirpe di Dragon Age ed apre le sue ali con un grandioso trailer

Ci si aspettava un’alzata di veli anche sul fronte di Dragon Age, e come è avvenuto con DOOM: The Dark Ages anche BioWare ed Electronic Arts hanno appeso un fiocco cremisi alla porta con il primo trailer per l’ultimo episodio, The Veilguard. Analogamente ai recenti leak in merito, il nuovo arrivato nella storica saga di GdR fantasy è stato rivelato all’Xbox Games Showcase con un video principalmente incentrato sull’eponimo gruppo di eroi. Questi ultimi, cardine narrativo dell’intera esperienza, vantano ciascuno un vissuto differente, nonché punti di forza unici e differenti etnie. A sorpresa di pressoché nessuno, inoltre, fa il suo ritorno Varric Tethras. Vi lasciamo al materiale mostrato durante l’evento.

Il primo trailer di Dragon Age: The Veilguard

Quello di Dragon Age: The Veilguard è un altro caso di “trailer cinematografico”, ma sebbene il gameplay latiti le cose cambieranno molto a breve. BioWare ha infatti promesso uno showcase di oltre 15 minuti con il quale vedremo il gioco in azione domani stesso, 11 giugno. In quanto alle date per l’uscita effettiva del titolo, sappiamo solo che l’ultimogenito di Electronic Arts sarà da noi in autunno. Le piattaforme, se non altro, includono quasi tutti: PC, Xbox Series X/S e, nuovamente a discapito della natura dell’evento in cui è stato mostrato il gioco, persino PS5. Ci vediamo tra queste pagine nel giro di ventiquattro ore: abbiamo il sospetto che la data da segnare sul calendario non resterà un segreto a lungo.

