Hyundai Tucson 2024: dettagli su allestimenti e prezzi

La Hyundai Tucson 2024 si rinnova con un restyling che tocca ogni aspetto del SUV coreano, dal design esterno agli interni, passando per le tecnologie di bordo e le motorizzazioni. Il frontale è stato ridisegnato con una nuova griglia e fari più sottili, mentre il posteriore presenta un paraurti rivisto e nuovi gruppi ottici a LED. La gamma si articola in quattro allestimenti: XTech, Business, Excellence e N Line. L’allestimento XTech, il più accessibile, ha un prezzo di partenza di 32.850 euro e offre una dotazione di serie completa: quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, fanali anteriori full LED, sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3 pollici, cerchi in lega da 17 pollici e suite di sicurezza Hyundai SmartSense. L’allestimento Business (da 35.350 euro) aggiunge Frenata autonoma di emergenza con funzione junction, Blind Spot Collision Avoidance Assist, cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control (solo per versioni DCT e AT), Cluster SuperVision con schermo ad alta definizione da 12.3 pollici, sedili anteriori regolabili elettricamente con supporto lombare, caricatore wireless per smartphone e clima automatico bizona.

Hyundai Tucson 2024: gli altri due allestimenti

L’allestimento Excellence (da 39.650 euro) si distingue per i fari anteriori Full LED Wide Projection a matrice, i fari posteriori Full LED, i cerchi in lega leggera da 19 pollici, il portellone posteriore elettrico, il Remote Seat Folding, i sedili anteriori e il volante riscaldabili, il Krell Premium Sound System a 8 canali e l’Head-Up Display.

Infine, l’allestimento N Line (da 39.650 euro) si rivolge agli amanti della sportività, con paraurti sportivi, cerchi in lega da 19 pollici dal design specifico, sedili sportivi N Line riscaldabili e regolabili elettricamente, pedaliera rivestita in metallo e interni con cuciture rosse a contrasto. La Hyundai Tucson 2024 è disponibile con una gamma di motorizzazioni completamente elettrificate, che comprende versioni mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Al lancio, l’azienda offre un vantaggio cliente fino a 5.700 euro grazie all’ecobonus statale.

