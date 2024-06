FUJIFILM TRADE-IN GFX100 II: la super promozione torna a gran richiesta!

Conclusasi pochi giorni fa con un ottimo risultato, riparte dal 1 maggio, per concludersi il 30 giugno 2024, la promozione Trade-In dedicata a FUJIFILM GFX100 II: scopriamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato

Dal 1 maggio al 30 giugno 2024, la Fujifilm GFX100 II sarà di nuovo in promozione con l’offerta Trade-In. Questa promozione offre uno sconto immediato di 500 euro IVA inclusa all’acquisto di una nuova GFX100 II, a condizione che venga permutata una fotocamera digitale a ottica intercambiabile funzionante. La promozione non include le GFX100 II usate, dimostrative o rigenerate.

GFX100 II: i dettagli e le specifiche

La Fujifilm GFX100 II è una fotocamera mirrorless di medio formato che rappresenta l’evoluzione della GFX100. Dotata di un sensore CMOS di medio formato da 102 megapixel, offre una qualità d’immagine eccezionale con dettagli straordinari e un’ampia gamma dinamica. La fotocamera include un sistema di stabilizzazione dell’immagine a 5 assi (IBIS), permettendo di scattare a mano libera anche con tempi di esposizione più lunghi, riducendo il rischio di immagini mosse.

Sul fronte video, la GFX100 II supporta la registrazione in 4K a 60p, migliorando le capacità video rispetto al modello precedente e rendendola una scelta eccellente per i videografi professionisti. Il sistema di autofocus è stato ulteriormente potenziato, con un maggior numero di punti di messa a fuoco a rilevamento di fase, garantendo una messa a fuoco rapida e precisa anche in condizioni di luce difficili.

Il design della GFX100 II è robusto e resistente alle intemperie, con un corpo in lega di magnesio che protegge la fotocamera da polvere e umidità. È progettata per un’ergonomia ottimale, con controlli intuitivi e un’impugnatura confortevole. La fotocamera offre diverse opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi e Bluetooth, per facilitare il trasferimento delle immagini e il controllo remoto. Include anche funzionalità avanzate come la modalità pixel shift, che consente di creare immagini con una risoluzione ancora maggiore.

La GFX100 II è ideale per fotografi professionisti alla ricerca di una qualità d’immagine superiore e una vasta gamma di funzionalità avanzate. Grazie al suo sensore di grande formato e alle migliorate capacità video, questa fotocamera è perfetta per una varietà di applicazioni fotografiche e videografiche, dalla fotografia di moda e commerciale alla fotografia paesaggistica e artistica.

Se volete saperne di più, potete trovare la nostra recensione completa a questo link!

Una super promozione

FUJIFILM ha riproposto questa offerta per soddisfare la crescente domanda di aggiornamento dell’attrezzatura fotografica con strumenti all’avanguardia, facilitando l’acquisto. La GFX100 II, tra le fotocamere mirrorless più apprezzate, dispone di un sensore d’immagine circa 1,7 volte più grande di un sensore full frame da 35mm, con una risoluzione di 102MP e un motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità.

Per beneficiare della supervalutazione, l’acquisto deve essere effettuato presso un Rivenditore Autorizzato, sia online che in negozio, in Italia. La fotocamera da permutare deve essere gestita dallo stesso rivenditore dove si effettua l’acquisto. Ogni cliente può acquistare una sola GFX100 II e permutare una sola fotocamera digitale a ottica intercambiabile funzionante per ogni acquisto.

Il valore della fotocamera permutata viene determinato dal Rivenditore Autorizzato e FUJIFILM non influisce su questa valutazione. La promozione è valida solo per l’acquisto di prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A. entro il periodo di validità dell’offerta.

Per ulteriori dettagli sulla promozione, visitare: https://fujifilm-x.com/it-it/promotions/.

Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per i fotografi di aggiornare il proprio corredo con la Fujifilm GFX100 II, una delle fotocamere più avanzate e apprezzate nel panorama fotografico attuale. Con il suo sensore di grande formato e la capacità di catturare immagini ad altissima risoluzione, la GFX100 II è destinata a ridefinire gli standard della fotografia professionale. Approfittando dello sconto Trade-In, i fotografi possono non solo migliorare significativamente la qualità del loro lavoro, ma anche farlo in modo più conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare la vostra arte a un livello superiore, beneficiando di una tecnologia all’avanguardia e di un investimento intelligente nel vostro futuro fotografico.