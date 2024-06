Volkswagen Golf: l’anniversario dei 50 anni di produzione a Wolfsburg

Wolfsburg celebra i 50 anni di produzione della Volkswagen Golf, che ha plasmato la storia dell’automobile e continua a innovare

Wolfsburg, la storica culla della Volkswagen Golf, ha ospitato la cerimonia per celebrare il 50° anniversario di produzione di questa simbolica vettura. L’evento, tenutosi lunedì 3 giugno, ha riunito il CEO Thomas Schäfer, il Consiglio di Amministrazione del marchio, rappresentanti del Gruppo, la Presidente del Consiglio Generale Daniela Cavallo e altri illustri ospiti, tra cui alcune figure politiche di rilievo. Schäfer ha dichiarato:

La Volkswagen Golf è il cuore pulsante del nostro marchio. Da mezzo secolo, rappresenta la mobilità accessibile al più alto livello tecnologico. È l’auto preferita dai tedeschi, ha plasmato intere generazioni e si è affermata come bestseller internazionale in oltre 70 paesi, con oltre 37 milioni di unità vendute.

Volkswagen Golf: auto senza tempo che continua a evolversi

La cerimonia ha reso omaggio anche ai dipendenti che hanno contribuito a rendere la Golf un’auto senza tempo. Nicola Benenati, con 45 anni di esperienza nella produzione del veicolo, ha partecipato alla costruzione di tutte e otto le generazioni del modello. Roland Walter, invece, ha assistito all’avvio della produzione della seconda generazione nel 1984, un momento importante per l’espansione dello stabilimento di Wolfsburg. Entrambi hanno testimoniato l’evoluzione della vettura e i cambiamenti nella produzione negli ultimi cinque decenni, dall’introduzione di nuove tecnologie all’ottimizzazione dei processi produttivi.

Wolfsburg, dove sono state prodotte oltre 20 milioni delle 37 milioni di auto, si conferma la casa di questa vettura leggendaria. L’anniversario dei 50 anni rappresenta un traguardo importante, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per l’auto. Come ha sottolineato Schäfer, il modello dell’era elettrica manterrà tutte le caratteristiche che hanno reso la Golf famosa e amata, pur abbracciando le nuove tecnologie per una mobilità più sostenibile. L’evento è stato anche l’occasione per presentare alcune delle innovazioni che caratterizzeranno la futura generazione della Volkswagen Golf. Tra queste, nuovi sistemi di assistenza alla guida, maggiore connettività e design esteticamente più bello e rivoluzionario.

