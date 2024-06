Auricolari true Fit Plus MySound: libertà senza fili per un’esperienza sportiva immersiva

True Fit Plus MySound sono gli auricolari True Wireless con tecnologia Bluetooth 5.3, pensati appositamente per gli appassionati di sport

Questi auricolari offrono una libertà totale, ideali non solo per la corsa ma anche per altre attività fisiche.

Caratteristiche e vantaggi dei auricolari True Fit Plus

Con archetti in silicone progettati per garantire una tenuta ottimale durante movimenti intensi come la corsa, i salti e gli allenamenti con il sacco, True Fit Plus elimina le distrazioni causate da auricolari che cadono o si spostano.

La loro tecnologia true wireless elimina completamente i cavi tra le due unità, offrendo una libertà di movimento senza ostacoli. Certificati IPX5, sono resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore, ideali per l’uso anche in condizioni estreme.

Dotati di un sensore touch integrato, consentono di passare facilmente dalla riproduzione musicale alle chiamate senza dover utilizzare lo smartphone. Con un’autonomia di 8 ore di ascolto continuo, estendibile fino a 32 ore con la custodia di ricarica inclusa, sono compatibili con sistemi operativi Apple e Android.

Il design compatto e ricercato assicura un’eccellente qualità del suono, sia durante l’ascolto della musica che durante le chiamate. Inoltre, nella confezione sono inclusi gommini Easy Fit in tre misure per garantire la massima compatibilità con diverse forme di orecchio.

Le specifiche tecniche includono la versione Bluetooth 5.3, un raggio di trasmissione fino a 10 metri e tempi di ricarica di 1,7 ore per gli auricolari e 2 ore per la custodia, che consente fino a 3 ricariche complete.

Con un prezzo consigliato di 59,99 euro, gli auricolari True Fit Plus di MySound offrono un’esperienza sonora di alta qualità e una libertà di movimento senza pari durante l’allenamento e oltre.

