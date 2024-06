Cinema in Festa 2024: tutti i biglietti a 3,50 euro!

Come ogni anno, anche questo 2024 abbiamo il Cinema in Festa, un’occasione unica che si verifica solo due volte all’anno per potersi godere un film al cinema con famiglia e amici. Dal 9 al 13 giugno potrete vedere un bel film in sala al prezzo di soli 3,50 euro!

Proprio da questa domenica 9 giugno fino a giovedì 13 giugno sarà possibile vedere un film al cinema acquistando un biglietto al prezzo di soli 3,50 euro. Questo è possibile grazie al nuovo appuntamento del 2024 del Cinema in Festa, una iniziativa lanciata nel 2022 in occasione del Festival del Cinema ed è promossa come sempre da David di Donatello. Questo non è solo un premio, infatti l’organizzazione spesso si è occupata di eventi del genere proprio per promuovere il cinema e permettere a tutti gli appassionati di godersi una settimana all’anno per vedere un film al cinema a basso prezzo. I primi 4 giorni appunto nel mese di giugno e gli altri 8 nel mese di settembre. Con questa iniziativa potrete vedere tutti i film presenti nelle sale italiane a 3,50 euro, non solo i film italiani o europei.

Cosa vedere grazie al Cinema in Festa 2024

Ci sono vari film che potete godervi a questo prezzo così ridotto. Il primo tra tutti che vi consigliamo è Furiosa: A Mad Max Saga, nuovo film della famosa e tanto amata saga di Mad Max creata dal maestro regista australiano George Miller, con protagonisti Anya Taylor-Joy (La Regina degli Scacchi) e Chris Hemsworth (il Thor della Marvel). Altri film da vedere sono Garfield – Una missione gustosa, If – Gli amici immaginari con Ryan Reynolds e molti altri. Il pubblico ha aderito partecipando all’iniziativa con 3.800.000 persone. Questo ha fatto sicuramente un buon curriculum a Cinema in Festa, che ha prolungato l’iniziativa fino al 2026. Lo scopo è quello di garantire al pubblico italiano una stagione cinematografica che duri tutto l’anno. Cinema in Festa è parte della campagna CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate, patrocinata dal MiC e vincitrice grazie ai risultati dell’estate 2023 guadagnati con Barbie e Oppenheimer.

Se quindi volete andare al cinema a godervi un buon film, vi consigliamo di approfittare del momento! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

