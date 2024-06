Migliori app monitoraggio WhatsApp per Android | Giugno 2024

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono le migliori app di monitoraggio WhatsApp per Android

Oggi, gli smartphone svolgono un ruolo importante nel tenerci connessi. Tuttavia, la grande quantità di informazioni disponibili può rendere difficile separare ciò che è buono da ciò che è cattivo.

È diventato sempre più essenziale monitorare la comunicazione digitale. Che si tratti di evitare che tuo figlio interagisca con estranei o di garantire che i dipendenti rimangano produttivi, è cruciale rimanere vigili.

WhatsApp è di gran lunga l’app di comunicazione più popolare, offrendo funzionalità di messaggistica, chiamate e condivisione di media.

Tuttavia, ha alcuni svantaggi. L’uso eccessivo può esporre i bambini al cyberbullismo, a contenuti inappropriati e a predatori online. Allo stesso modo, i dipendenti potrebbero usarlo impropriamente durante l’orario di lavoro, trascorrendo tempo su siti non produttivi o, peggio ancora, divulgando dati sensibili.

Quindi, quale è la soluzione qui? È semplice: monitorare le applicazioni.

I 5 migliori software di monitoraggio di WhatsApp per Android

Con la sua crescente popolarità, i software di monitoraggio sono diventati essenziali per tracciare WhatsApp. Ma la questione qui è la sicurezza di WhatsApp. Con opzioni come la crittografia end-to-end, i messaggi che svaniscono e la visualizzazione singola, diventa ancora più difficile monitorare lo scambio di conversazioni su WhatsApp.

Tuttavia, ci sono alcuni software di monitoraggio avanzati con algoritmi robusti che possono tracciare remotamente l’attività dell’utente su WhatsApp e superare le restrizioni di sicurezza dell’applicazione. In questo articolo, discuteremo di cinque di questi software che possono superare tali sfide e fornirti un’esperienza di monitoraggio di alto livello.

Ecco una lista di applicazioni di monitoraggio di WhatsApp in questa guida:

XNspy

mSpy

FlexiSpy

TelefoneVer

ClevGuard

XNspy – Migliori app monitoraggio WhatsApp per Android

XNspy è stato votato come il miglior software di monitoraggio da Engadget e Entrepreneur. È un’applicazione versatile e affidabile che offre funzionalità robuste senza richiedere il root del dispositivo Android.

Il pannello intuitivo fornisce informazioni su tutte le attività dell’utente su WhatsApp, inclusi dettagli sui registri delle chiamate, conversazioni di chat e scambi di media. XNspy funziona in modalità stealth ed estrae dati cruciali senza violare la privacy dell’utente.

Inoltre, l’app offre altre funzionalità, come la registrazione delle chiamate e del suono ambientale, il tracciamento della posizione GPS, il monitoraggio dei registri delle chiamate e la gestione del tempo dello schermo.

Funzionalità di monitoraggio di WhatsApp di XNspy

XNspy offre una sezione dedicata nel pannello per tracciare le attività di WhatsApp. Qui, i registri dei messaggi mostrano le conversazioni tra gli utenti e i loro contatti. L’elenco mostra il nome del contatto, il numero, l’ultima messaggio della conversazione e l’ora in cui il messaggio è arrivato.

Dopo aver cliccato su un contatto, viene aperto un thread completo della conversazione. Questo mostra tutti i messaggi inviati e ricevuti dall’utente target, insieme a qualsiasi scambio di media, link condivisi o allegati di file. È anche possibile verificare la data e l’ora precisa di ogni messaggio.

Anche se l’utente elimina i messaggi dalla conversazione sul proprio dispositivo, sarai comunque in grado di visualizzarli nella conversazione. Inoltre, se l’utente disinstalla WhatsApp, XNspy conserverà tutte le conversazioni tra l’utente e i suoi contatti.

Oltre alla visualizzazione della chat, il registro dei messaggi dell’app consente di visualizzare ogni messaggio in ordine cronologico. Ciò significa che le risposte univoche appaiono invece di un thread. Questi messaggi mostrano anche un timbro di data e ora.

XNspy consente di tracciare tutte le foto scambiate su WhatsApp. Dopo aver aperto la sezione Foto nel pannello, utilizza la barra di ricerca per filtrare i media di WhatsApp da altre immagini salvate sul dispositivo monitorato. Puoi ingrandire l’immagine e salvarla anche tu.

Scopri di più sull’app di monitoraggio online XNspy per WhatsApp.

mSpy – Migliori app spia WhatsApp per Android

mSpy è un’applicazione ampiamente riconosciuta, progettata per gli utenti che desiderano monitorare i messaggi e le attività di WhatsApp in modo discreto. L’applicazione è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android.

Il pannello presenta una sezione dedicata a WhatsApp che registra e mostra l’attività dell’utente. mSpy offre anche altre funzionalità, come il tracciamento dei registri delle chiamate, l’accesso alle chat via SMS e il monitoraggio della cronologia web.

Funzionalità di monitoraggio di WhatsApp di mSpy

Il monitoraggio di WhatsApp fornisce informazioni dettagliate su tutto ciò che l’utente fa, dai messaggi alle chiamate vocali e ai file multimediali. Dopo aver toccato WhatsApp nel pannello, le informazioni sono suddivise in tre sezioni: messaggi, lista dei contatti e registri delle chiamate.

La sezione dei messaggi mostra le chat insieme al testo del messaggio e un timbro di data/ora. Cliccando su una chat specifica si aprirà la conversazione, rivelando i messaggi ricevuti e inviati, così come qualsiasi scambio di foto. È possibile verificare la data e l’ora per tracciare l’attività. mSpy consente di visualizzare persino le chat eliminate.

La lista dei contatti mostra i nomi dei contatti che l’utente ha salvato su WhatsApp. Cliccando su un nome specifico verrà rivelato il suo numero.

La sezione dei registri delle chiamate elenca le chiamate vocali ricevute e effettuate su WhatsApp. Tutte queste chiamate sono visualizzate con il nome del contatto e i relativi timbri di data/ora.

Scopri di più sull’applicazione di monitoraggio mSpy per WhatsApp.

FlexiSpy – Migliori app per spiare WhatsApp per Android

FlexiSpy è un’applicazione di tracciamento di WhatsApp efficiente e probabilmente la più antica della lista. Una volta installata, l’app registrerà silenziosamente le interazioni su WhatsApp senza avvisare l’utente.

Puoi utilizzare il pannello di controllo di FlexiSpy per accedere remotamente all’attività dell’utente su WhatsApp. Questo include la visualizzazione dei messaggi, l’ascolto delle chiamate e il monitoraggio dei registri delle chiamate. L’applicazione fornisce anche strumenti aggiuntivi come il tracciamento della posizione, la visualizzazione delle app installate e la registrazione dell’ambiente circostante.

Funzionalità di monitoraggio di WhatsApp di FlexiSpy

FlexiSpy consente di controllare l’attività di WhatsApp del dispositivo monitorato. Tuttavia, non vi è una sezione dedicata.

Per visualizzare i messaggi, fare clic sulla scheda IM (messaggi istantanei) nel pannello. Questo mostrerà le interazioni di tutte le app di messaggistica istantanea. È necessario fare clic sull’icona di WhatsApp per vedere la chat. Dopo aver aperto una chat, i messaggi inviati e ricevuti appaiono con data e ora. È possibile visualizzare il nome e le foto del profilo del contatto.

FlexiSpy offre una funzione di registrazione delle chiamate VoIP che consente agli utenti di registrare le chiamate di WhatsApp. Non appena la chiamata viene effettuata o ricevuta, l’app la registrerà e la caricherà nel pannello.

È possibile ascoltare le registrazioni tramite le registrazioni VoIP nel pannello. I dettagli includono anche il nome del contatto, la durata della chiamata e la data.

Per saperne di più sull’applicazione di monitoraggio FlexiSpy per WhatsApp.

PhoneSee – Migliori app monitoraggio WhatsApp per Android

PhoneSee è un’applicazione di monitoraggio di WhatsApp importante che semplifica il tracciamento delle attività e dei messaggi sul telefono di destinazione. L’applicazione funziona inosservata e opera su quasi tutti i dispositivi Android.

Un pannello di controllo facile da usare consente di accedere e analizzare i dati di WhatsApp raccolti dal dispositivo monitorato. PhoneSee offre anche altre funzionalità come la cattura dello schermo, il keylogger e il monitoraggio di Internet.

Funzionalità di monitoraggio di WhatsApp di PhoneSee

Come altri applicativi, PhoneSee ha una sezione dedicata che traccia tutte le conversazioni dell’utente su WhatsApp. Vi è anche una sezione separata per monitorare chat, visualizzare contatti e registri delle chiamate.

Nella colonna dei messaggi vengono mostrate tutte le chat degli utenti. Un clic aprirà una specifica chat e mostrerà i messaggi inviati e ricevuti. È possibile leggere il testo e accedere a qualsiasi media o scambio di documenti. Tutti i messaggi sono accompagnati da un timbro di data/ora corrispondente.

La sezione dei registri delle chiamate fornisce dettagli completi come nome del contatto, numero, durata e data e ora della chiamata. Mentre si è nella sezione dei contatti, è possibile visualizzare tutti i contatti salvati dall’utente.

PhoneSee consente anche di accedere alle note vocali di WhatsApp e di tracciare i video e le foto scambiati sul telefono di destinazione.

Per saperne di più sull’applicazione di monitoraggio PhoneSee per Whatsapp.

ClevGuard – Migliori app per spiare WhatsApp per Android

ClevGuard è un’applicazione sofisticata con KidGuards dedicati a WhatsApp. Ciò include funzionalità che consentono di visualizzare lo stato di WhatsApp, messaggi, foto, registrazioni delle chiamate e molto altro ancora dal dispositivo di destinazione.

Dopo l’installazione, l’applicazione opera in modalità stealth e rimane invisibile per l’utente. ClevGuard offre anche diverse altre funzioni di monitoraggio, come la registrazione dello schermo, gli avvisi delle parole chiave e il tracciamento della posizione.

Funzionalità di monitoraggio di WhatsApp di ClevGuard

Il monitoraggio di WhatsApp è offerto come prodotto separato, quindi si ottiene un insieme di funzionalità. Il pannello offre accesso a chat, chiamate, avvisi, foto e stato.

Dopo aver cliccato su chat, è possibile visualizzare tutte le conversazioni che l’utente ha con determinati contatti. Queste conversazioni includono messaggi di testo, accesso ai file multimediali condivisi e eventuali link e posizioni.

La funzione di cronologia delle chiamate di WhatsApp consente di visualizzare e registrare chiamate ricevute ed effettuate. È possibile verificare altri dettagli come il nome del contatto, la durata e il timbro di data/ora delle chiamate. Clevguard consente di esportare i dati di WhatsApp, come chat, chiamate, liste dei contatti e parole chiave, sul proprio dispositivo.

La funzione di foto offre accesso a tutte le foto di WhatsApp salvate sul dispositivo. Il pannello consente anche di visualizzare il tempo totale dello schermo di WhatsApp e è persino possibile impostare limiti per determinati orari durante la settimana.

Per saperne di più sull’applicazione di monitoraggio di WhatsApp ClevGuard.

Verdetto sulle migliori app monitoraggio WhatsApp per Android

WhatsApp è di gran lunga l’applicazione più comune che persone di tutte le età utilizzano per comunicare quotidianamente.

Tuttavia, un uso eccessivo e non regolamentato può rendere gli utenti vulnerabili a potenziali pericoli. Pertanto, le applicazioni di monitoraggio sono essenziali per monitorare le interazioni su WhatsApp tra gli utenti, come bambini e dipendenti. Molti di questi programmi forniscono monitoraggio di WhatsApp con accesso alle chat, alle chiamate e ai contenuti multimediali del dispositivo target.

Nel complesso, dopo un’attenta analisi, XNspy è il chiaro vincitore tra tutte le applicazioni di monitoraggio di WhatsApp, poiché offre un monitoraggio in tempo reale superiore e fornisce un accesso remoto avanzato al dispositivo target.

mSpy offre funzionalità notevoli, ma potrebbe essere necessario effettuare il jailbreak del dispositivo per garantirne la piena funzionalità. FlexiSpy e PhoneSee offrono strumenti di monitoraggio di WhatsApp molto limitati, con FlexiSpy che non ha alcuna sezione separata dedicata alla visualizzazione dei messaggi o delle chiamate di WhatsApp.

ClevGuard offre una varietà di funzionalità, ma è costoso, considerando che è possibile monitorare solo un’applicazione di social media sul dispositivo target.