Toyota: la rivoluzione dei motori a combustione è iniziata

Toyota rivoluziona i motori a combustione con nuovi propulsori da 1,5 e 2,0 litri, più efficienti e compatti, progettati per gli ibridi

Toyota non smette di stupire con le sue anticipazioni sui futuri motori a combustione. I nuovi quattro cilindri ICE, presentati a maggio come progetti in corso, promettono di essere una vera e propria rivoluzione nel settore. Hiroki Nakajima, Chief Technology Officer dell’azienda, ha definito i nuovi motori da 1,5 e 2,0 litri come “soluzione potenzialmente rivoluzionaria”, sottolineando come saranno “completamente diversi” rispetto all’attuale gamma di propulsori ICE. Questi motori innovativi, progettati per una nuova generazione di veicoli ibridi, rappresentano un passo avanti notevole nel campo dell’efficienza e della sostenibilità. Nonostante le auto a idrogeno non abbiano ancora preso piede, il lavoro di sviluppo sulla Mirai ha permesso agli ingegneri di acquisire importanti conoscenze sull’efficienza termica del motore. Nakajima non ha fornito dettagli specifici, ma l’obiettivo è superare il 40% raggiunto diversi anni fa, puntando a valori vicini al 50% come quelli vantati dalla tecnologia e-Power di Nissan.

Toyota: il futuro dei motori a combustione è qui

I nuovi motori avranno una corsa del pistone più corta, una sfida ingegneristica notevole. Saranno anche più piccoli per ottimizzare il packaging dei veicoli e migliorare l’efficienza aerodinamica. Ciò consentirà di abbassare il frontale e ridurre la resistenza all’aria. La coppia persa sarà compensata dalla risposta istantanea di un motore elettrico, poiché questi nuovi motori sono stati sviluppati principalmente per gli ibridi. I conducenti otterranno un’esperienza di guida più fluida e reattiva.

L’arrivo delle prime auto con i nuovi motori è previsto intorno al 2027. La casa automobilistica sta lavorando affinché possano funzionare non solo con combustibili fossili, ma anche con biocarburanti, idrogeno e combustibili sintetici. Tutto questo dimostra l’impegno concreto di Toyota verso la riduzione delle emissioni e la diversificazione delle fonti energetiche. Questa nuova famiglia di motori, come sottolinea Nakajima, “offre ampi spazi di manovra“, dichiarazione che suggerisce che ci sono ancora molte innovazioni tecnologiche in serbo per il futuro.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!