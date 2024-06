Trasforma il tuo suono con gli altoparlanti da pavimento STEREO L 2 di TEUFEL

Il nuovo altoparlante da pavimento STEREO L 2 di TEUFEL rivoluziona l’esperienza d’ascolto, trasformando ogni suono in un’opera d’arte

Combinando la tradizionale qualità hi-fi con la moderna tecnologia di amplificatori digitali e streaming WLAN, questi altoparlanti offrono un suono chiaro e potente. Questi altoparlanti da pavimento di Teufel non solo offrono una qualità audio straordinaria, ma si distinguono anche per il design minimalista e i materiali di alta qualità.

Innovazione e design per un’esperienza d’ascolto senza compromessi

Gli altoparlanti da pavimento sono ideali per chi cerca un audio avvolgente e potente, con spazio sufficiente per driver dedicati ad alta, media e bassa frequenza. Gli altoparlanti STEREO L 2 uniscono il midrange e il tweeter in un unico elemento, il telaio coassiale, con il tweeter al centro del driver midrange nella parte superiore dell’altoparlante.

Tre grandi membrane per bassi wok garantiscono un’esperienza audio ricca e profonda. Ogni altoparlante è dotato di tre amplificatori di Classe D con una potenza totale di 190 watt RMS, assicurando prestazioni di alto livello. Grazie al collegamento diretto all’alimentazione, non servono cavi tra i due altoparlanti, permettendo una disposizione flessibile nella stanza. Gli STEREO L 2 sono perfetti per trasformare la tua casa in un paradiso sonoro senza compromessi.

Compatibili con Apple Airplay 2 e Google Chromecast, gli altoparlanti STEREO L 2 possono trasmettere musica in streaming da tutti i comuni smartphone e tablet. Entrambi i sistemi consentono uno streaming multiroom facile, combinabile con altri altoparlanti compatibili come Teufel MOTIV HOME e Teufel STEREO M 2. Oltre a Airplay 2 e Chromecast, gli altoparlanti supportano la riproduzione diretta dall’app Spotify e ricevono decine di migliaia di stazioni radio tramite TuneIn.

Se non si dispone di una rete WLAN, lo STEREO L 2 può essere integrato nella rete domestica tramite cavo di rete e supporta anche il Bluetooth, permettendo di trasmettere il suono da qualsiasi app e offrendo agli ospiti la possibilità di controllare la musica senza accesso diretto alla rete.

Lo STEREO L 2 può essere configurato utilizzando l’app gratuita Teufel Home, che offre un equalizzatore a 3 bande, controllo del bilanciamento e un timer di standby e spegnimento automatico. È possibile assegnare stazioni TuneIn o contenuti Spotify ai tre pulsanti sulla parte superiore dell’altoparlante principale. Inoltre, riproduzione, volume e selezione della sorgente possono essere gestiti tramite l’elemento di controllo, che si illumina quando ci si avvicina.

Caratteristiche principali di STEREO L 2:

Altoparlanti streaming WiFi attivi dal design moderno e suono stereo brillante

Acustica premium con sistema a 3 vie e telaio coassiale SCA

3 woofer wok a lunga gittata in Kevlar per medi brillanti e bassi voluminosi

Amplificatori da 190 Watt integrati con amplificatori di potenza in classe D

Collegamento wireless tra gli altoparlanti con opzione di connessione via cavo

Streaming musicale WiFi tramite Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect, TuneIn

Bluetooth per trasmissione diretta da dispositivi mobili

Connessioni: ingresso RCA stereo, ingresso digitale ottico, ingresso di rete (RJ45, Ethernet)

Configurazione e funzionamento tramite app Teufel Home

Pannello di controllo che si illumina all’avvicinarsi con funzioni di volume, riproduzione/pausa e pulsanti per stazioni radio TuneIn o playlist Spotify

Corpo in legno certificato FSC, rivestimento in fibre di tessuto riciclato, superficie rifinita con vernice levigante

Disponibile in due colori: nero o bianco, con rivestimento in tessuto magnetico in fibre riciclate, al prezzo di 1.999,99 euro nel web shop Teufel.

