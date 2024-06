In questa guida i parleremo dei migliori giochi di sopravvivenza disponibili su android, elencandovi i titoli da non perdere.

Negli ultimi anni, dopo il successo globale di Minecraft, il genere survival si è imposto su tutte le piattaforme disponibili in commercio. Dopo avervi elencato i migliori titoli in assoluto, oggi, ci tuffiamo nel mondo dei giochi per android, alla ricerca di grandi classici e di chicche inaspettate. In questa guida troverete alcune delle opere che hanno plasmato l’intero genere, quei capolavori imprescindibili da provare obbligatoriamente, ma non mancheranno alcune novità che potrebbero esservi sconosciute. Detto questo, è il momento di partire.

Ark: Survival Evolved | Migliori giochi di sopravvivenza per android

Non c’è bisogno di presentazioni per parlarvi dell’opera di Studio Wildcard che ha rivoluzionato il genere e raggiunto un eclatante successo internazionale. Ambientato in una preistoria alternativa il titolo vi vedrà cercare disperatamente di sopravvivere in mondo abitato da dinosauri colossali e piuttosto affamati, nel tentativo di ascendere verso la cima della catena alimentare. Un vastissimo mondo aperto ed una folta ma facoltativa componente online completano un pacchetto straordinariamente profondo che vi intratterrà indubbiamente per centinaia di ore di gioco. Quindi, preparatevi a ritornare nel passato di questo pianeta e sopravvivere attraverso difficoltà all’apparenza insormontabili.

LifeAfter | Migliori giochi di sopravvivenza per android

Pubblicato da Netease, LifeAfter è un classico survival post apocalittico ambientato in un mondo ove orde di zombie hanno soggiogato l’umanità, riducendone la luce in barlumi e minacciando di soffocarla definitivamente. Dovrete vagabondare per insediamenti disabitati alla ricerca delle risorse necessarie a sopravvivere e nel tentativo di trovare altri sopravvissuti con cui respingere i mutanti. Grottesche creature e meccaniche particolari vi aspettano nel titolo, tra cui la possibilità di trasformarvi in “Revenant”, creature a metà tra il mondo dei vivi e dei morti. Un decisione, terribile ma necessaria in un pianeta in ginocchio dove ogni istante può essere l’ultimo.

Minecraft | Migliori giochi di sopravvivenza per android

Quando nel 2011 Mojang pubblicò Minecraft pochi si sarebbero aspettati di vedere il più grande successo videoludico del secondo millennio, eppure il titolo è stato capace di fondare un genere e vendere oltre 300 milioni di copie. In un enorme mondo procedurale vi troverete a dover sopravvivere partendo da zero nel tentativo di sfuggire alle mostruose creature che abitano la notte. Ciò che, però, ha trasformato il gioco in un hit impensabile è stata certamente la libertà concessa al giocatore. Nel titolo della software house svedese potrete letteralmente costruire qualsiasi cosae plasmare intere città dal nulla. Gli unici limiti sono il tempo e la fantasia.

Telltale’s The Walking Dead | Migliori giochi di sopravvivenza per android

Ispirata alla celeberrima serie di fumetti di Robert Kirkman, la saga di Telltale è un’avventura grafica di sopravvivenza a scelte multiple, ritenuta una delle migliori iterazioni del genere. Il titolo, fondato su una distribuzione dei capitoli episodica, ricalca la struttura di una serie televisiva senza sacrificare gli aspetti più prettamente ludici del prodotto. Forte di un variopinto ed eccellente cast di personaggi il gioco vi porrà costantemente davanti a decisioni ardue da compiere. Nell’apocalisse zombie nessuno è mai realmente al sicuro e le vite dei vostri compagni saranno appese ad un sottilissimo filo; solo voi potrete salvarli o condannarli ad una morte prematura.

Settlement Survival | Migliori giochi di sopravvivenza per android

A metà tra survival e city builder, settlement survival è un titolo strategico fondato sulla costruzione di un insediamento autosufficiente e sul sostentamento dei suoi abitanti. Dovrete, quindi, procuravi quanto di necessario per nutrirvi, ottenere risorse vitali esplorando l’ambiente circostante, ampliare e costruire nuovi e diversificati edifici. Grande peso è concesso alla gestione della demografia che può in un istante solo cambiare completamente la vostra partita. Altra meccanica fondamentale del titolo è la folta interfaccia commerciale, vitale per ottenere tutto ciò che la natura circostante non produce e determinare l’ascesa del vostro villaggio contro ogni asperità.

Terraria | Migliori giochi di sopravvivenza per android

Quello che Minecraft è stato per i survival in 3D, Terraria è stato per quelli in due dimensione. La sua uscita ha costituito un momento epocale per il genere e ancora oggi il titolo è fra i suoi rappresentanti più amati e giocati, nonché uno degli indie dai maggiori incassi mai prodotto. Vi ritroverete ad esplorare un immenso mondo irto di pericoli, dove incontrerete decine di intriganti creature ed otterrete migliaia di oggetti differenti. Il titolo è giunto su mobile con comandi nuovi di zecca, pensati per adattarsi alle nuove periferiche e con una modalità mulitplayer cooperativa disponibile fino al raggiungimento di otto giocatori diversi. Cosa aspettate, dunque, per godervi una delle esperienze più celebri del genere di sopravvivenza.

This War of Mine | Migliori giochi di sopravvivenza per android

Capolavoro indiscusso di 11 Bits, “This War of Mine” è stato elevato ad opera d’arte ed incluso nel patrimonio culturale della nazione dal governo polacco, a testimonianza di una delle esperienze interattive meglio riuscite degli ultimi anni. Il titolo vi metterà nei panni di un gruppo di civili, intenti a sopravvivere in una città assediata. Il gioco si fa forte di un’atmosfera lugubre ed estremamente tesa, nonché di un fitto senso di disagio. Il tema imperante è quello della totale inanità del conflitto, visto come un imperdonabile insulto nei confronti della vita umana. Quello di cui vi stiamo parlando non è un survival classico, ma è un’esperienza che merita di essere fatta da tutti gli amanti dei videogiochi.

Don’t Starve: Pocket Edition

Don’t Starve è un titolo che ha ottenuto un notevolissimo successo su console e pc e che ora è sbarcato anche su mobile. Vestirete i panni dello scienziato Wilson, trasportato malvolentieri in un mondo selvaggio ed irto di pericoli. Sarete costretti a servirvi di tutto il vostro acume per sopravvivere alle mostruose creature che si celano nelle terre selvagge. Dovrete stare attenti ad ogni pericolo, scegliere quando fuggire e quando contrattaccare e craftare tutto il necessario per portare a casa la pelle.

Così si conclude questa guida, sperando che abbiate gradite le varie nostre proposte. Prima di finire vi raccomandiamo di continuare a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime notizie. Per i vostri acquisti videoludici, invece, vi rimandiamo al sito di Instant Gaming.