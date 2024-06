In arrivo un nuovo film Netflix di Spongebob incentrato su Plankton

Durante un evento di presentazione delle nuove serie animate e film, Netflix annuncia un nuovo film di Spongebob e ha come protagonista un personaggio del tutto inaspettato: il malvagio e subdolo Plankton, che ancora una volta fallisce il suo piano di conquista del mondo

Questa notizia è una grande sorpresa per tutti i fan affezionati al franchise immortale di Spongebob, la serie animata di punta creata da Nickelodeon e su cui hanno realizzato tanti videogiochi e film. Ma non solo, la serie è ancora viva e vegeta, infatti Nickelodeon ha rinnovato la serie per una quindicesima stagione. Ma il franchise non si ferma qui, anzi, l’universo si espande ora con un film di Spongebob prodotto da Netflix e basato su Plankton. Una particolarità, visto che il personaggio nei film si è sempre rivelato essere il cattivo di ogni film, serie e videogioco di Spongebob. Il film sembra essere previsto per il 2025 e arriverà dritto su Netflix.

Plankton protagonista del nuovo film di Spongebob su Netflix

Il film animato è già in lavorazione da ormai 4 anni ed il regista è Dave Needham. Nel film vedremo il mondo di Plankton andare sottosopra quando, per l’ennesima volta, il suo piano di conquistare il mondo fallisce. Sarà molto interessante vedere la storia dal punto di vista del cattivo che, probabilmente, dopo così tanti piani di rubare la formula della ricetta segreta del Krabby Patty, deciderà di abbandonare per sempre la sua carriera da criminale e cercherà un altro obiettivo per la sua vita. I produttori esecutivi saranno Marc Ceccarelli e Vincent Waller, mentre a occuparsi della storia e della sceneggiatura è Mr. Lawrence, co-scritta da Kaz e Chris Viscardi. Non manca la colonna sonora, firmata da Mahuia Bridgman-Cooper con canzoni originali di Bret McKenzie, Linda Perry, Mark Mothersbaugh & Bob Mothersbaugh.

