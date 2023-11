Sony: giochi single player nuovi per PS5 in arrivo nel 2024 secondo un rumor

Il publisher quatto quatto si prepara al 2024: il rumor prevede svariati giochi nuovi per PS5, se è vero che Sony li ha messi in cantiere

Insieme alla settimana stessa, la ruota dei rumor riparte dalla stessa Sony che tanto ci ha dato di che parlare con quanto emerso dai colloqui con gli azionisti: sì, diversi giochi nuovi sono in arrivo su PS5 nel 2024. Normalmente la cosa in sé non farebbe notizia. Siccome però abbiamo recentemente parlato della maggior enfasi sul live service da parte del titano cobalto, riteniamo giusto specificare che si tratta di esperienze single player. Il fronte del giocatore singolo, quest’anno, si è rivelato un po’ taciturno per Sony. Non ci sono stati molti altri titoli al di fuori di Marvel’s Spider-Man 2, del resto. Per il prossimo anno, poi, sapevamo solo di Rise of the Ronin da Team Ninja. La fonte è ResetEra, forum sul quale ha voluto dire la sua uno sviluppatore vero e proprio.

Sony Has Unannounced Single Player Games Lined up for 2024 – Rumour https://t.co/7df08TaZKU pic.twitter.com/wel4QertI5 — GamingBolt (@GamingBoltTweet) November 12, 2023

I giochi PS5 nel 2024 di Sony fanno rumor poiché single player e nuovi

A schiarirsi la gola nel forum dalle tinte lilla è stato l’utente verificato shinobi602, al momento alle dipendenze di Wushu Studios. Secondo lo sviluppatore (e, tecnicamente, insider) Sony ha “altra roba” pianificata per il prossimo anno anche al di fuori di Rise of the Ronin e Death Stranding 2 (nota: nella discussione non è stato specificato che, ufficialmente, il titolo di Kojima non ha il 2024 come periodo di uscita). In risposta ad un commento secondo il quale “Credo che Death Stranding 2 e Rise of the Ronin siano i loro [di Sony] giochi single player del 2024. Probabilmente niente uscite single player da studi di prime parti”, shinobi602 ha semplicemente risposto: “C’è altra roba. Che arrivi o meno, poi, rimane un altro paio di maniche.” Ci sono anche altri rumor recenti. Uno, ad esempio, parla di Marvel’s Wolverine in arrivo il prossimo anno. Il secondo vede Santa Monica Studio al lavoro sui DLC per God of War: Ragnarok.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dai Game Awards, a questo punto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.