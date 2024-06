DOOM: The Dark Ages, confermato ufficialmente con un reveal trailer

Il piombo del metal conferma rumorosamente i precedenti rumor con un reveal trailer esplosivo per The Dark Ages, un DOOM in salsa medievale

Ognuno tira l’acqua, o in questo caso dovremmo dire il sangue, al suo mulino e siamo ben felici di aver coperto un rumor a ragion veduta: The Dark Ages, episodio dall’ambientazione medievale di DOOM, è stato effettivamente confermato con un reveal trailer. In seguito ai leak che alludevano al misterioso Year Zero, id Software ha alzato i veli sul gioco, con tanto di lancio su Game Pass al day one quando arriverà in una data non meglio specificata (2025, ma non sappiamo altro). Qui sotto potete vedere il gameplay di questo prequel, ambientato in un mondo medievale. A dilaniare il mondo provvedono i demoni, che andranno a loro volta dilaniati dal loro implacabile cacciatore.

Il reveal trailer di DOOM: The Dark Ages, per strappare e squarciare come una volta

Sebbene rimanga il classico fucile di DOOM, il nuovo arrivato The Dark Ages già nel reveal trailer introduce nuovi giocattoli. Abbiamo uno scudo con cui effettuare dei parry, e che però possiamo anche lanciare come sega circolare per aprire i nemici come del tonno al contatto con un grissino. A fargli compagnia troviamo un cannone in grado di macellare a dovere i nemici per poi usare ciò che ne resta come proiettile. Per concludere il quadretto, abbiamo un flagello per fustigare i demoni (nella speranza vana che facciano penitenza). Alcuni di questi ultimi possono anche fare da cavalcatura, sempre che non preferiate ricorrere al mecha e bastonare i nemici più grandi. Il gioco è previsto su PC, Xbox Series X/S… e sì, pure su PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo fino ad ora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.