Bugatti: rivelata la data di debutto della nuova hypercar

Bugatti ha svelato la data di presentazione della nuova hypercar, erede della Chiron. Un nuovo capitolo nella storia dell’automobile, tra potenza, lusso e innovazione

Bugatti ha ufficialmente annunciato la data di presentazione della sua attesissima hypercar, erede della leggendaria Chiron. Bisognerà attendere ancora qualche settimana. Tutto avverrà a Molsheim, dove i partecipanti potranno ammirare la nuova creazione della casa automobilistica francese, che promette di rivoluzionare il concetto di prestazioni e lusso. L’evento, che si preannuncia esclusivo e ricco di sorprese, sarà trasmesso in diretta streaming, permettendo agli appassionati di tutto il mondo di assistere a questo momento storico. L’attesa è palpabile, alimentata da un teaser video che mostra parte del frontale della nuova auto. La classica griglia a ferro di cavallo e il cofano attraversato dalla nervatura cromata richiamano il DNA del marchio. Le linee della hypercar promettono anche un design innovativo, ispirato alle icone del passato come la Type 57 SC Atlantic, la Type 41 Royale e la Type 35.

Nuova Bugatti: un’icona per l’eternità, tra innovazione e tradizione

La vera rivoluzione, però, si nasconde sotto il cofano. La nuova vettura abbandonerà la piattaforma della Chiron per abbracciare un telaio completamente nuovo, progettato per ospitare un inedito powertrain V16 elettrificato. Si parla di una potenza massima di 1.800 CV, destinata ad aumentare ulteriormente nelle future versioni speciali. Queste potrebbero anche includere varianti dedicate alla pista e edizioni limitate con caratteristiche uniche. Questo motore monumentale, lungo un metro e privo di sovralimentazione, sarà affiancato dal sistema elettrico che potrebbe rendere l’auto una mild hybrid, full hybrid o addirittura plug-in.

Quest’ultima opzione consentirebbe di percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica, a discapito però di un aumento del peso complessivo. Tuttavia, l’azienda ha assicurato che l’utilizzo di materiali leggeri e tecnologie all’avanguardia consentirà di mantenere un peso contenuto e un’agilità eccezionale. La nuova Bugatti, le cui prime consegne sono previste per il 2026, mostrerà prestazioni straordinarie, ma sarà anche un’opera d’arte senza tempo, un’icona “Pour l’éternité”, come suggerisce il claim ufficiale. Non resta che attendere il 20 giugno 2024 per scoprire tutti i segreti di questa hypercar destinata a riscrivere la storia dell’automobile.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!