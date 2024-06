Samsung Odyssey OLED G6: grande regalo se lo acquisti da Unieuro

Unieuro lancia un’offerta straordinaria sul Samsung Odyssey OLED G6, monitor gaming dai neri perfetti, colori vibranti e fluidità senza precedenti

Unieuro propone un’offerta imperdibile per gli appassionati di gaming: acquistando il Samsung Odyssey OLED G6, monitor di ultima generazione, si riceverà un regalo straordinario. Questo gioiello tecnologico promette di elevare all’ennesima potenza l’esperienza di gioco, con livelli di divertimento mai visti prima. Tutto questo grazie a caratteristiche all’avanguardia che lo rendono un must-have per i gamer più esigenti. Il monitor gaming si distingue innanzitutto per la sua tecnologia OLED, che si traduce in neri assoluti e colori incredibilmente vividi, creando un contrasto davvero unico. Ogni dettaglio delle scene di gioco prenderà vita, grazie anche alla luminosità di 250 nit (valore tipico) e all’ampia gamma di colori. La frequenza di aggiornamento di 360Hz e il tempo di risposta di soli 0,03 ms (GtG) assicurano una fluidità davvero impeccabile, eliminando qualsiasi effetto di sfocatura o ghosting. L’esperienza di gioco sarà così immersiva e coinvolgente da far sentire il giocatore al centro dell’azione.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Samsung Odyssey OLED G6: la promozione Unieuro con un eccezionale regalo

Ci sono altre cose da conoscere su questo monitor gaming. Innanzitutto, è dotato di tecnologie innovative come l’OLED Glare Free, che riduce i riflessi delle fonti di luce esterne, e l’AMD FreeSync Premium Pro, che elimina interruzioni, ritardi e tearing. Inoltre, la risoluzione QHD 2.560 x 1.440 e il rapporto d’aspetto 16:9 offrono un’esperienza visiva di livello cinematografico.

E per rendere l’offerta ancora più appetibile, Unieuro offre un regalo esclusivo a chi acquista il Samsung Odyssey OLED G6 entro il 23 giugno 2024: lo smartphone Samsung A55 5G 128GB, un dispositivo versatile e performante che completerà l’esperienza multimediale del giocatore. Sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questa occasione unica per portare a casa un monitor eccezionale e uno smartphone di ultima generazione.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!