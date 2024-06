Premi Oscar: a breve una categoria dedicata agli stuntman?

L’Academy sta pensando di inserire una categoria dedicata agli stuntman tra i premi Oscar

Da diverso tempo a Hollywood si discute sulla possibilità di includere un premio per la migliore sequenza acrobatica nei film d’azione. La categoria degli stuntman, per lungo tempo relegata a ruolo secondario, dopo il successo di John Wick ha trovato nuova linfa, fino a rendersi protagonista nel recente The Fall Guy.

Empire Magazine ha oggi riportato le dichiarazioni raccolte nel corso dell’ultimo Festival di Cannes di Bill Kramer, CEO dell’organizzazione degli Academy. Kramer ha riferito delle discussioni aperte coi membri dell’organizzazione, che sono anche degli stunt, sull’introduzione nell’ambito dei premi Oscar di un riconoscimento per la categoria delle controfigure.

Presto potrebbe esserci una categoria Oscar dedicata agli stuntman

Sembra dunque che, dopo tante pressioni, il mondo del cinema sia pronto a riconoscere i giusti meriti agli stuntman, figure che restano nella maggior parte dei casi all’ombra delle star principali dei film nei quali hanno comunque dei ruoli consistenti. La discussione su un premio da attribuire alla migliore sequenza acrobatica, dunque a stuntman e stuntwoman, è attiva.

Bill Kramer ha dichiarato che da parte dell’organizzazione c’è apertura nei confronti delle istanze dei membri. Tra due anni, conferma il CEO, sarà assegnato nell’ambito degli annuali Oscar un premio ai direttori del casting e c’è ragione di credere che i tempi per l’istituzione della statuetta dorata per gli stunt potrebbero non essere lunghi. D’altra parte, l’introduzione di questo premio per una categoria così essenziale nel cinema riemerge con urgenza ogni volta che in sala arriva una pellicola dove gli stunt hanno un peso importante. Dai titoli della saga di John Wick, passando per James Bond e Mission: Impossible, fino ai recenti film della saga di Mad Max. Non a caso sull’argomento è stata anche aperta su Change.org una petizione nel 2023.

