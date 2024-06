Tineco presenta il nuovo FLOOR ONE Stretch S6

E voi? Cosa ne pensate di questa novità di Tineco? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!)

Il FLOOR ONE Stretch S6 si autopulisce in due minuti , utilizzando acqua fresca a 70℃, seguita da un’asciugatura di 5 minuti a 70°C, lasciando la spazzola morbida e asciutta, riducendo il rischio di odori. Il rullo della spazzola ruota in entrambe le direzioni, migliorando la pulizia. Conserva tutte le funzionalità smart dei modelli precedenti: tecnologia MHCBS, celle a sacchetto e sensore iLoop.

Il design rinnovato del FLOOR ONE Stretch S6 include un serbatoio dell’acqua pulita posizionato sopra la spazzola, con un’altezza di soli 13 cm quando è completamente disteso. Il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere di Tineco separa solidi, liquidi e aria, proteggendo il motore e mantenendo la potenza di pulizia anche in posizione orizzontale.

Equipaggiato con tecnologie all’avanguardia come il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto (pouch cells), il Tineco FLOOR ONE Stretch S6 offre un’autonomia migliorata di 40 minuti.

Tineco amplia il suo ecosistema con il nuovo modello FLOOR ONE Stretch S6, un dispositivo combinato per lavare e aspirare i pavimenti, caratterizzato dalla capacità unica di piegarsi a 180°, permettendo di pulire sotto i mobili e negli angoli più difficili da raggiungere

