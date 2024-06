CoD Black Ops 6: primo trailer della campagna single-player

La chiamata al dovere ora ha un trailer ufficiale: ecco il nostro primo vero sguardo alla campagna single-player di CoD Black Ops 6

Come precedentemente promesso, l’Xbox Games Showcase ha portato con sé anche un trailer per la campagna single-player di CoD Black Ops 6. Il materiale mostrato, stavolta senza reveal “cinamatografico” di sorta, include cutscene e ambientazioni all’interno del motore di gioco. Il titolo, sviluppato da Treyarch e Raven Software, è un “thriller spionistico d’azione” ambientato a inizio anni novanta, nel pieno del tumulto transitivo della politica globale. Per la cronaca, al tempo si concluse la Guerra Fredda e l’esito ha portato all’ascesa statunitense come principale superpotenza mondiale. Questa premessa è terreno fertile per la chiave di lettura più cinica nei confronti dell’America che gli sviluppatori sono stati ben felici di offrire.

Trailer di gameplay per la campagna single-player e non solo: CoD Black Ops 6 ha anche una data di uscita!

Al di là della campagna vista nel trailer, CoD Black Ops 6 includerà anche l’ormai immancabile modalità dedicata agli zombi. Orde di morti viventi ci attendono in due mappe inedite al day one. Dopo il lancio, però, ulteriori esperienze e mappe attendono i giocatori, sia sul fronte Zombies che nelle modalità multiplayer in generale. In quanto alla data di uscita, il gioco sarà da noi il 25 di ottobre. Prima di congedarci, però, per chi di voi se lo fosse perso abbiamo pensato di includere qui sotto il Direct integrale. Il video contiene ulteriore gameplay, quindi consideratelo un supplemento al materiale che avete già visionato qui sopra. Non mancheremo di tenervi informati in caso di altre novità.

Ora sta a voi dirci la vostra: sarete in prima linea al lancio, o preferite restare nelle retrovie in attesa che l’esercito vi chiami? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.