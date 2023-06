Assassin’s Creed Nexus: confermato il nuovo progetto per la VR

Ubisoft ha annunciato nelle ultime ore Assassin’s Creed Nexus, un progetto basato sulla VR che debutterà su Meta Quest 3 e 2

Durante il Meta Quest Gaming Showcase, Ubisoft ha annunciato che il suo prossimo gioco basato sulla VR, Assassin’s Creed Nexus, arriverà su Meta Quest 3 e 2 quest’anno. Oltre a ciò, il colosso francese ha anche dichiarato che i fan dovranno attendere l’evento Ubisoft Forward del 12 giugno per avere maggiori dettagli sul gioco e su come utilizzerà la realtà virtuale per offrire una versione più coinvolgente della storica serie action. Assassin’s Creed Nexus è stato annunciato per la prima volta all’evento Oculus Quest 2 del 2020, insieme a un titolo VR su Splinter Cell. In quell’occasione, il vicepresidente dello sviluppo delle produzioni di Ubisoft, Elizabeth Loverso, aveva annunciato che entrambi i giochi erano stati “realizzati da zero” per la realtà virtuale e che avrebbero incluso “elementi dei franchise” che i giocatori conoscono bene. Purtroppo, il titolo su Splinter Cell è stato successivamente cancellato.

Assassin’s Creed Nexus: i dettagli del progetto VR

Red Storm, uno studio affiliato a Ubisoft che ha preso parte a molti progetti della serie Tom Clancy e ai titoli VR di Star Trek: Bridge Crew e Werewolves Within, sta sviluppando Assassin’s Creed Nexus. Anche le software house Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf e Ubisoft Mumbai stanno collaborando con Red Storm per il gioco in questione. Restando in tema, Assassin’s Creed Mirage ha ora una data di uscita confermata: si tratta del 12 ottobre. Si tratterà di un gioco di Assassin’s Creed più tradizionale per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, incentrato su Basim Ibn Ishaq, l’infida reincarnazione di Loki di Assassin’s Creed Valhalla. Rimanendo fedele alle radici della serie, Assassin’s Creed Mirage è un’esperienza incentrata sulla furtività e integra l’arsenale di armi letali di Basim con un parkour migliorato da utilizzare nella città di Baghdad. Il nuovo trailer del PlayStation Showcase ha anche annunciato il ritorno delle missioni di assassinio black box: missioni di assassinio impegnative che non sono apparse in Valhalla, ma che sono state una parte importante di giochi più vecchi come Assassin’s Creed Syndicate.

