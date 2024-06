Al via la 1000 Miglia Green con la Totem GT Electric

Per rimanere al passo coi tempi e rispettare l’ambiente promuovendo l’ecologia, si da inizio alla nuova edizione della 1000 Miglia Green con la Totem GT Electric La nuova auto ha un design italiano ispirato alle linee degli anni ’60 e ’70

Fin dal giorno in cui è stata creata, la Mille Miglia si è impegnata per far sì di promuovere la cultura del miglioramento orientato al progresso. Ai giorni nostri questo significa quindi promuovere la produzione di motori sostenibili, cosa che si concretizza nella 1000 Miglia Green. Questa è una gara di regolarità per vetture con motori ad alimentazione alternativa e si terrà dall’11 al 15 giugno. Ma non solo Mille Miglia, come avevano già annunciato tempo fa infatti allo stesso tempo si tiene anche il marketing olistico. L’auto che fa da apripista alla 1000 Miglia Green è la Totem GT Electric, una sportiva italiana a zero emissioni che si ispira all’Alfa Romeo Giulia GT. L’ultima della casa, la Armonia, è stata svelata di recente a Villa Erba durante la Como Car Week.

La Totem GT Electric apre le danze della 1000 Miglia Green

Questa GT Electric è un modello con un designi italiano che si è ispirato alle linee che si vedevano tipicamente tra gli anni ’60 e gli anni ’70. Quest’auto è dotata di una potenza di 590 CV, 900 Nm e un’autonomia di 500 km con una singola carica. Per arrivare ai 100 km da ferma ci arriva entro soltanto 2,9 secondi e la massima velocità che può raggiungere è di 210 km/h. A presentare l’auto è stato lo stesso Riccardo Quaggio, il CEO di Totem Automobili, che si è detto orgoglioso di partecipare alla 1000 Miglia Green e di mostrare la nuova auto. Un’occasione perfetta per dimostrare che il futuro delle auto di lusso può essere anche elettrico, senza però trascurare e mettere da parte il motore endotermico.

