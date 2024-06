Volkswagen Golf R: al vaglio una versione più potente

Una Volkswagen Golf R nell’immediato futuro? L’azienda starebbe valutando questa possibilità. L’auto dovrebbe essere ancora più potente e performante

Voci di corridoio suggeriscono una variante ancora più potente della Volkswagen Golf R sia in fase di sviluppo. Secondo le indiscrezioni provenienti da Wolfsburg, la casa automobilistica tedesca starebbe valutando la possibilità di lanciare una versione Clubsport della sua già performante versione R. Questa nuova iterazione, concepita per gli amanti della pista, si preannuncia ancora più estrema e focalizzata sulle prestazioni. Le indiscrezioni parlano di un’auto alleggerita, grazie all’utilizzo di materiali compositi e all’eliminazione di alcuni comfort superflui. Inoltre, dovrebbe essere dotata di sospensioni specifiche, pensate per massimizzare l’esperienza di guida in circuito. Il motore, un 2.0 litri turbo a quattro cilindri, potrebbe ricevere un incremento di potenza rispetto ai 320 CV della versione R standard, raggiungendo forse i 350 CV o addirittura superandoli. L’aerodinamica sarà probabilmente rivista, con l’aggiunta di appendici e spoiler per aumentare la deportanza e migliorare la stabilità alle alte velocità. L’impianto frenante, già potente sulla R, potrebbe essere ulteriormente potenziato per consentire una frenata perfetta in pista.

Volkswagen Golf R Clubsport: un progetto ancora in fase di valutazione

Martin Hube, portavoce di Volkswagen, ha confermato a Road & Track l’interesse del brand per la versione R Clubsport. Ha però sottolineato:

Il progetto è ancora in fase di valutazione e non abbiamo ancora ricevuto l’approvazione definitiva del consiglio di amministrazione.

Alcuni osservatori ipotizzano che potrebbe prendere ispirazione dalla GTI Clubsport, il modello celebrativo dei 50 anni della GTI, caratterizzato da un motore da 300 CV e da un assetto ottimizzato per la pista. Tuttavia, la R Clubsport si spingerebbe oltre, offrendo prestazioni ancora più elevate e un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Sebbene i dettagli sulla possibile Volkswagen Golf R Clubsport siano ancora scarsi, l’entusiasmo degli appassionati è già alle stelle. La prospettiva di un modello ancora più potente e performante, concepito per dominare la pista, è sicuramente allettante. Non resta che attendere ulteriori sviluppi e l’eventuale conferma ufficiale da parte dell’azienda.

