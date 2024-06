Lancia Ypsilon: ecco chi svilupperà l’elettrica HF e la Rally

Lancia Ypsilon: una leggenda del rally guiderà lo sviluppo delle nuove vetture elettriche e Rally, che segna il ritorno del marchio alle competizioni

Lancia ha recentemente svelato due progetti ambiziosi che incarnano la sua visione futura: la nuova Lancia Ypsilon HF, versione elettrificata ad alte prestazioni della sua iconica city car, e la Rally 4 HF, che segna il ritorno del marchio in questo mondo. Entrambe le vetture sono previste per il 2025 e rappresentano il connubio tra tradizione e innovazione, tra l’heritage sportivo del marchio e le nuove tecnologie di propulsione elettrica. Per guidare questo ritorno alle competizioni e garantire il successo di questi nuovi modelli, l’azienda si affida all’esperienza e alla competenza di Miki Biasion, leggendario pilota di rally e due volte campione del mondo con il marchio. Biasion, con la sua profonda conoscenza delle dinamiche di gara e delle vetture da rally, avrà un ruolo importante nello sviluppo di entrambe le Ypsilon. Sarà chiamato ad affinare assetto, handling, prestazioni e guidabilità.

Lancia Ypsilon: grande attesa tra gli appassionati di rally

La nuova versione elettrica, con motorizzazione ad alte prestazioni, promette di offrire un’esperienza di guida esaltante. Ciò grazie alla combinazione tra agilità e maneggevolezza, tipiche di questo modello. Il risultato sarà accelerazione istantanea e potenza. La versione Rally 4 HF, invece, riporterà il marchio nelle competizioni, riaccendendo la passione degli amanti dei rally. Luca Napolitano, CEO dell’azienda, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione con Biasion, sottolineando come “la sua esperienza sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che il marchio si è prefissato”.

Biasion, dal canto suo, si è detto:

onorato di poter contribuire al ritorno di Lancia nel mondo delle corse. Voglio ispirare i giovani piloti e mettere a disposizione la mia vasta conoscenza per lo sviluppo delle nuove vetture.

La Lancia Ypsilon HF e la Rally 4 HF rappresentano un nuovo capitolo nella storia del marchio. Un capitolo che guarda indubbiamente al futuro con determinazione e ambizione, senza dimenticare le radici e la tradizione sportiva che hanno reso il brand un’icona nel mondo dell’automobilismo.

