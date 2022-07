Alan Wake 2, parla Remedy: “La storia sarà enorme”

Di recente su Twitter alcuni degli sceneggiatori di Remedy Entertainment hanno rilasciato degli aggiornamenti sulla storia di Alan Wake 2

Remedy Entertainment sta finalmente lavorando su Alan Wake 2, il sequel che intendeva sviluppare da oltre un decennio e che solo adesso si è fatto realtà “tangibile”. Come primo vero e proprio gioco horror di sopravvivenza dello sviluppatore, il gioco si preannuncia come una importante tappa per Remedy, il che è solo uno dei tanti motivi per cui così tanti giocatori stanno aspettando così intensamente il lancio del titolo in questione e sembra anche che gli sviluppatori che ci lavorano siano eccitati quanto la community. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sulla storia di Alan Wake 2, vediamoli insieme.

Alan Wake 2: le parole degli sceneggiatori sulla storia

Di recente, Sam Lake di Remedy, sceneggiatore e direttore creativo di Alan Wake 2, ha condiviso un breve aggiornamento sullo sviluppo del gioco, in particolare sul processo di scrittura della storia. Lake ha dichiarato che lui e lo sceneggiatore principale Clay Murphy hanno scritto insieme più pagine per il gioco rispetto a qualsiasi altro gioco in passato e hanno definito la sua storia “un mostro”. Dopo una pausa estiva, il team di sceneggiatori apparentemente tornerà per continuare il proprio lavoro, quindi c’è ancora molto da fare anche su questo fronte.

All’inizio di quest’anno, Remedy Entertainment ha confermato che Alan Wake 2 è entrato in piena produzione, anche se lo sviluppatore ha anche dichiarato che non condividerà alcun nuovo aggiornamento sul gioco quest’estate, quindi non aspettatevi un nuovo trailer o un gameplay rivelano nei prossimi mesi. Il titolo uscirà nel 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC.

