TGA 2021: Alan Wake 2 annunciato con un trailer ufficiale

In occasione dei TGA 2021, abbiamo potuto dare una prima occhiata ad Alan Wake 2, il seguito del popolare capolavoro di Remedy. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dalla pubblicazione della remaster dedicata al capitolo originale (se ve la siete persa trovate qui la nostra recensione), le voci su di un ipotetico Alan Wake 2 si sono susseguite sempre di più, ed oggi, in occasione dei TGA 2021 è arrivata finalmente la conferma. Remedy Entertainment ha infatti sfruttato la cerimonia di premiazione dei Game Awards per mostrare al mondo il primo trailer ufficiale dedicato alla nuova opera con protagonista l’amato scrittore Alan Wake.

Tanti nuovi titoli ai TGA 2021, c’è anche Alan Wake 2

Per quanto piacevole, non si può dire che l’annuncio di Alan Wake 2 ai TGA 2021 sia giunto completamente inaspettato. Le voci circa questo sequel, le quali si erano infatti intensificate proprio in concomitanza della cerimonia di oggi, sono state confermate con un trailer dedicato che annuncia al mondo la nuova opera di Remedy. Dopo più di un decennio potremo quindi tornare a vestire i panni del famoso scrittore creato dalle menti della software house finlandese, per la gioia dei fan di tutto il mondo.

Nel trailer abbiamo potuto ammirare diversi ambientazioni e diverse novità sono state rivelate sul palco dell’evento. Il titolo sarà un survival horror con al comando del progetto Remedy. Avremo la possibilità di giocare questo secondo capitolo nel 2023. Ancora, purtroppo, non abbiamo una finestra di lancio ma sappiamo che nell’estate 2022 verrà mostrato di più. Rimaniamo, dunque, in attesa.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di scoprire maggiori informazioni su questo attesissimo sequel?