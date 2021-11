Remedy Entertainment: nuovo studio in apertura in Svezia

Remedy Entertainment continua la propria espansione ed apre un nuovo studio in Svezia. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Negli ultimi tempi Remedy Entertainment sembra più attiva che mai: lo studio dietro Control ed Alan Wake (a proposito, qui potete trovare le nostre impressioni sulla recente remastered di quest’ultimo) sta infatti per aprire un nuovo studio in Svezia, che andrà ad affiancare quella principale di Espoo in Finlandia. Pare che il team stesse già lavorano da remoto con molti sviluppatori basati proprio in tale paese, e di conseguenza è comprensibile come una nuova sede in territorio svedese si sia resa la scelta più adatta.

La Svezia accoglie Remedy Entertainment: nuovo studio in apertura

Secondo quanto abbiamo appreso negli scorsi mesi, Remedy Entertainment è al lavoro su numerosi progetti non ancora annunciati, ed è chiaro come l’apertura di un nuovo studio possa essersi resa necessaria, anche per offrire un luogo di lavoro adatto ai sempre più numerosi sviluppatori che si uniscono al colosso finlandese, molti dei quali già risiedenti proprio in Svezia.

Sembra che l’inaugurazione della nuova sede avverrà entro la prima metà del 2022, mentre per la fine dello stesso anno è pianificata l’assunzione di un team di ben 25 sviluppatori. Secondo alcune fonti le assunzioni per la nuova filiale sono già in corso e lo studio adotterà un modello di lavoro a metà fra smart working e lavoro effettivo in presenza. Non ci resta che attendere con ansia nuove informazioni sui prossimi progetti in cantiere presso gli studio di Remedy.

E voi cosa ne pensate? Sietecuriosi di conoscere maggiori informazioni sui nuovi progetti ancora non annunciati di questi talentosi sviluppatori? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.