Horizon Forbidden West: come ottenere la maschera da sub

A differenza del primo capitolo, Forbidden West vi permette di esplorare le profondità marine diversificando il gameplay. Vediamo dunque come ottenere la maschera per le immersioni nel nuovo Horizon Forbidden West

Se avete acquistato il gioco dal day one e state già esplorando i nuovi territori dell’Ovest Proibito, vi sarete accorti come, andando avanti nell’avventura si possono esplorare diversi luoghi sott’acqua. Avrete notato però, come accade in tutti giochi che prevedono situazioni di questo tipo, che il vostro tempo sott’acqua è limitato dal consumo di ossigeno. Per questo vi starete sicuramente chiedendo come riuscire a ottenere l’utile maschera per le esplorazioni marine in Horizon Forbidden West.

Un nuovo orizzonte

Non preoccupatevi, in questo articolo andremo proprio a scoprire come allungare sensibilmente i tempi di permanenza sott’acqua trovando la maschera da sub in Horizon Forbidden West. Come detto, vi sarete accorti sin da subito che esplorando alcune grotte nelle primissime fasi di gioco non riuscirete ad accedere ad alcune aree segrete. Questo per la mancanza di un item chiave. L’item in questione è proprio la maschera per le immersioni. Quest’oggetto vi permette di respirare ogni volta che vi immergerete sott’acqua, che siano grotte sommerse o mari dal sapore caraibico.

Nuove opportunità di gameplay – Come ottenere la maschera da sub in Horizon Forbidden West

Potrete ottenere dunque questo utilissimo oggetto affrontando le numerose missioni principali del gioco. In particolare, la quest nella quale verrete in possesso dell’item si intitola “Sea of Sands” ed è situata più o meno a metà della storia. La suddetta missione vede Aloy attraversare il deserto con l’obiettivo di trovare una intelligenza artificiale chiamata Poseidon. Una volta raggiunta la destinazione, Aloy scopre che non può più proseguire per via di un allagamento. Aloy deve dunque pensare a un altro modo per raggiungere Poseidon, ed è qui che entra in gioco la nostra maschera.

Una boccata d’ossigeno – Come ottenere la maschera da sub in Horizon Forbidden West

I primi obiettivi che il gioco vi richiede per completare la quest Sea of Sand, riguardano il raccogliere gli item necessari al crafting della maschera. La buona notizia è che nessuno di questi è particolarmente difficile da trovare. Il primo oggetto è la Capsula di Aria Compressa. Potrete trovarla appena sotto la superficie sommersa dell’area verso la quale stavate viaggiando. Niente di più facile. Una volta ottenuta la Capsula, dovrete prepararvi per una breve battuta di caccia.

Animali meccanici – Come ottenere la maschera da sub in Horizon Forbidden West

Noterete a questo punto che l‘indicatore che ci aggiorna i dettagli delle missioni ci dirigerà verso una zona abitata da una mandria di macchine. Per completare l’obiettivo dovrete far fuori tutte quante le macchine. Non dovrebbe essere troppo difficile, soprattutto se siete sufficientemente livellati. Una volta battute le macchine e raccolto il loro rispettivo loot, avrete tutto il necessario per craftare l’agognata maschera. Ritornate adesso al banco da lavoro (che vi verrà segnalato sulla mappa come l’obiettivo della vostra quest) e create finalmente la maschera che vi permetterà di respirare sott’acqua.

Splendide spiagge e profondi oceani

Completati tutti gli obiettivi, noterete che avrete l’oggetto nel vostro inventario permanentemente. Potrete adesso usare la maschera per immergervi in ogni specchio d’acqua di Horizon Forbidden West. In più potrete fare del sano backtracking rivisitando zone che avevate precedentemente tralasciato. Infine, non vi resterà che completare il resto della missione principale per scoprire il resto delle profondità marine. Se volete scopre altri dettagli sul gioco, leggete le nostre altre guide. A questo punto non ci resta che augurarvi, oltre che a delle piacevoli immersioni, anche una piacevole permanenza nel mondo di Horizon Forbidden West.

