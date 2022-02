Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono le migliori abilità da sbloccare subito in Horizon Forbidden West: un tripudio di possibilità, da dove iniziare?

Acclamatissimo da pubblico e critica, Horizon Forbidden West è recentemente arrivato in esclusiva Sony PlayStation su PS4 e PS5, e noi stiamo lavorando alacremente per portarvi quanto prima la nostra, di recensione. Nel mentre, dopo un ottimo primo capitolo datato ormai nel 2017 e che era riuscito ad emozionare chiunque e a creare quella che Sony ha sempre voluto essere un’icona, Aloy è tornata in grande spolvero e con una nuova avventura. Viaggiare in lande sconfinate, distruggere gigantesche macchine per raccoglierne i materiali, arrampicarsi su irti pendii: Forbidden West ha tutto ciò che abbiamo saputo apprezzare di Zero Dawn, e forse anche qualcosina in più.

Prima di iniziare

In questa breve guida, dedicata ai neofiti del titolo, vogliamo dedicarci più approfonditamente alle abilità di Aloy e a quali sia meglio sbloccare sin dalle prime fasi di Horizon Forbidden West. Dapprima, però, vogliamo darvi una panoramica delle sei classi messe a disposizione da Guerrilla Games in questo sequel, ciascuna comprendente un suo specifico albero delle abilità piuttosto vasto e variegato. Partendo da una sommaria descrizione di ciascuna classe, ci addentreremo poi dandovi un’idea sul dove partire: quale albero, quale abilità, quale strada. Vi ricordiamo ovviamente, come sempre nel caso di queste guide, che la direzione verso cui punteremo noi non è necessariamente la più corretta. Starà a voi poi scoprire qual è il vostro stile di gioco preferito. Detto questo, iniziamo!

Le sei classi | Horizon Forbidden West: guida alle migliori abilità

Come già menzionato nello scorso paragrafo, in Horizon Forbidden West esistono sei diverse classi con ciascuno un albero delle abilità specifico. Vediamole insieme:

Guerriera [31]: la classe della “Cacciatrice” vi consentirà di sbloccare una vasta quantità di tecniche melee, da combinare con altre skill di Aloy. Se avete intenzione di utilizzare molto spesso la lancia, dovreste decisamente partire dalle abilità di questa classe.

[31]: la classe della “Cacciatrice” vi consentirà di sbloccare una vasta quantità di tecniche melee, da combinare con altre skill di Aloy. Se avete intenzione di utilizzare molto spesso la lancia, dovreste decisamente partire dalle abilità di questa classe. Intrappolatrice [20]: come da nome, la classe dell'”Intrappolatrice” vi consentirà di sbloccare abilità basate sulla costruzione e sul posizionamento di trappole specifiche per combattere le macchine.

[20]: come da nome, la classe dell'”Intrappolatrice” vi consentirà di sbloccare abilità basate sulla costruzione e sul posizionamento di trappole specifiche per combattere le macchine. Cacciatrice [29]: le abilità della classe della “Cacciatrice” sono dedicate al potenziamento dell’arco, arma primaria nella vostra lotta contro le Macchine, e vi consentiranno di renderlo una vera e propria macchina da guerra con una vasta quantità di attacchi e potenziamenti ranged.

[29]: le abilità della classe della “Cacciatrice” sono dedicate al potenziamento dell’arco, arma primaria nella vostra lotta contro le Macchine, e vi consentiranno di renderlo una vera e propria macchina da guerra con una vasta quantità di attacchi e potenziamenti ranged. Superstite [29]: una classe, quella della “Superstite”, dedicata a tutti coloro che passeranno ore nella raccolta di risorse e strumenti in giro per la mappa di gioco. Garantisce un buon livello di salute massima e un aumento dell’agilità e della velocità.

[29]: una classe, quella della “Superstite”, dedicata a tutti coloro che passeranno ore nella raccolta di risorse e strumenti in giro per la mappa di gioco. Garantisce un buon livello di salute massima e un aumento dell’agilità e della velocità. Infiltratrice [27]: la classe dell'”Infiltratrice” consente di migliorare enormemente le capacità stealth di Aloy, per colpire le Macchine dove meno se lo aspettano.

[27]: la classe dell'”Infiltratrice” consente di migliorare enormemente le capacità stealth di Aloy, per colpire le Macchine dove meno se lo aspettano. Esperta di Macchine [26]: una classe dedicata a tutti coloro che vogliono entrare in maggiore contatto con le Macchine nel corso dell’esperienza di gioco. Che sia per aumentare il tempo di Override o per aumentare i danni inflitti alle singole parti, questa classe è dedicata a voi.

Da dove iniziare? | Horizon Forbidden West: guida alle migliori abilità

Terminata la panoramica generale sulle varie classi di Horizon Forbidden West, passiamo ora a quelle che, a nostro parere, sono le migliori abilità da sbloccare sin dalle prime fasi di gioco. Ciascuna classe ha a disposizione il numero di abilità che trovate scritto subito dopo il suo nome, per un totale di 162 skill sbloccabili nel corso dell’avventura. Potrete completarlo al 100%, ovviamente, con il proseguire delle ore di gioco, ma come iniziare? Semplicemente, partite da una classe (al massimo due) specifica, e specializzatevi.

A nostro parere, il migliore da cui partire è decisamente quello della Cacciatrice, specialmente dalle skill che potenziano e migliorano la quantità della Concentrazione. Questa barra è quella che si consuma quando Aloy, arco alla mano, si “concentra”, per l’appunto, per scoccare con maggiore precisione. L’abilità “Concentrazione +” vi consentirà un tempo maggiorato del 50%, cosa che sicuramente donerà un vantaggio incredibile nel combattimento quando sarete sotto bersaglio di macchine agili e in gran numero, garantendovi la possibilità di ottenere quel colpo perfetto per ucciderle.

Serve “concentrarsi” | Horizon Forbidden West: guida alle migliori abilità

Proseguendo potrete sbloccare altre abilità legate alla Concentrazione, come “Concentrazione Profonda” o “Rigenerazione Concentrazione“, fra le tante. Siamo un po’ monotematici, ce ne rendiamo conto, ma considerando che l’abilità principale di Aloy è quella di scoccare frecce, a nostro parere ci è sembrato opportuno iniziare seguendo il suo playstyle. Poi, ovviamente, dipende dal vostro!

Un consiglio finale che ci sentiamo di darvi è piuttosto semplice, ma funzionale. Come nella gran parte dei giochi open world, in cui si ottengono, specialmente nelle fasi finali di gioco, grandi quantità di punti abilità, potrebbe essere utile inizialmente puntare a sbloccare le prime abilità di ciascuna classe. È innegabile che in questo modo Aloy possa avere una base solida di potenziamenti e skill utili nelle prime fasi di gioco, per poi lasciare in mano al giocatore la possibilità di scegliere dove e come procedere.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida sulle migliori abilità da sbloccare subito in Horizon Forbidden West. Fateci sapere che cosa ne pensate del nuovo titolo di Guerrilla Games qua sotto nei commenti, e fateci sapere quali sono state le vostre prime abilità sbloccate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!