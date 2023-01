Dead Space Remake: cosa sapere sul gioco

In questo articolo vi sveleremo ogni cosa che c’è da sapere su Dead Space Remake, il nuovo rifacimento dell’iconico survival horror di Electronic Arts

I fan storici dell’originale Dead Space saranno sicuramente pronti ad affrontare gli orrori del nuovo rifacimento, ma ovviamente non saranno i soli a giocare il nuovo titolo EA. Questo remake infatti ha attirato anche l’attenzione di tanti nuovi giocatori che non hanno idea di cosa aspettarsi dal survival horror di Motive Studio.

Molte persone amano acquistare alcuni videogiochi senza prima informarsi molto, ma avventurarsi all’interno dell’Ishimura completamente alla cieca potrebbe essere un’esperienza fin troppo traumatica. Per aiutarvi a comprendere meglio che tipo di gioco è Dead Space abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove vi sveleremo ogni cosa che c’è da sapere su questo affascinante remake.

Esperienza di nuova generazione – Dead Space Remake: cosa sapere

Per prima cosa vogliamo farvi sapere un dettaglio puramente tecnico su Dead Space Remake, cioè che il gioco è disponibile esclusivamente per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Questa informazione potrebbe deludere i giocatori che possiedono solamente console di vecchia generazione, ma purtroppo gli sviluppatori non potevano fare altrimenti. Per riuscire a dare il giusto risalto a questo remake infatti era necessario sfruttare al massimo le potenzialità della nuova generazione. Inoltre ormai sono passati più di due anni dall’arrivo delle console next-gen ed è più che naturale che alcuni titoli inizino ad essere sviluppati specificatamente per loro.

Paura nello spazio – Dead Space Remake: cosa sapere

Adesso è arrivato il momento di parlare un po’ della storia del gioco anche se, ovviamente, eviteremo di fare spoiler. Dead Space è ambientato nel XXIII secolo e vede come protagonista Isaac Clarke, un semplice ingegnere che lavora per una compagnia che estrae minerali nello spazio. Isaac viene inviato insieme ad una piccola squadra sulla USG Ishimura, una grande astronave mineraria che sembra necessitare di riparazioni a seguito di un grave guasto. Purtroppo però il team scoprirà presto che la nave non è solamente in avaria, ma è anche invasa da creature mostruose desiderose di massacrarli.

Purtroppo poco dopo il loro arrivo la navetta con cui sono arrivati sarà distrutta e i superstiti del gruppo saranno costretti a trovare un modo alternativo per sfuggire a questo incubo. In più, come se sopravvivere non fosse già abbastanza complicato, Isaac deciderà anche di andare alla ricerca di Nicole, la sua compagna nonché ufficiale medico dell’Ishimura.

Combattimento di precisione – Dead Space Remake: cosa sapere

Dead Space è un survival horror e di conseguenza si basa su tutti gli elementi tipici del genere. Durante la vostra avventura infatti dovrete gestire bene le risorse, destreggiarvi all’interno di un inventario limitato e risolvere diversi puzzle.

Dead Space però riesce a contraddistinguersi dagli altri survival horror grazie al suo originale sistema di combattimento. In questo titolo infatti per uccidere i nemici non dovrete limitarvi a colpirli con tutto ciò che avete, ma dovrete bensì smembrarli con precisione. Tagliando gli arti delle creature potrete infatti eliminarle con più facilità e, in alcuni casi, ridurre le loro capacità offensive.

Body horror – Dead Space Remake: cosa sapere

Se amate i giochi horror di sicuro sarete abituati ad assistere a scene molto inquietanti ma, per evitare che qualcuno rimanga turbato, vogliamo comunque mettervi in guardia su Dead Space. In questo titolo infatti sono presenti numerose scene di body horror estremamente gore e disturbanti. Durante la vostra avventura vi ritroverete davanti a cadaveri seviziati, mostri deformi e tantissime scene colme di violenza.

In più, come vi abbiamo già detto nel precedente paragrafo, tutto il gameplay del gioco ruota attorno allo smembrare e sbudellare i corpi delle creature che infestano l’Ishimura. Insomma, se questo tipo di cose vi creano dei grossi fastidi, forse fareste meglio a riflettere molto bene prima di provare Dead Space.

Nuova gravità – Dead Space Remake: cosa sapere

Essendo ambientato nello spazio, Dead Space presenta al suo interno diverse sequenze giocabili all’interno di aree a gravità zero. Purtroppo queste sequenze di gameplay sono invecchiate molto con gli anni, ma per fortuna Motive Studio è riuscita a svecchiarle. Il team ha rivisto completamente queste sezioni, rendendole molto più libere, dinamiche e divertenti rispetto al passato.

Ora infatti Isaac sarà in grado di librarsi in volo liberamente in tutte le aree senza gravità e non sarà più costretto a saltare da una parete all’altra per avere un’appoggio. Questa è solo una delle tante differenze presenti nel remake ma, se volete scoprirle tutte, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.

Pronti all’orrore

Qui si conclude il nostro articolo su cosa sapere del nuovo Dead Space Remake. Ora di sicuro sarete ben consci degli orrori che sarete costretti ad affrontare se deciderete di salire a bordo della misteriosa USG Ishimura. Se però siete interessati a saperne ancora di più sul Remake di Dead Space, nel nostro sito potrete trovare tanti altri articoli dedicati.

Dead Space Remake è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.