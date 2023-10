Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come poter scaricare e giocare gratis a Minecraft su PC e console: il colosso di Mojang è ancora uno dei lidi più ricercati da una larga cerchia di videogiocatori

Il bello di Minecraft e la base del suo successo dal 2011 a questa parte risiede nella sua stessa natura: l’essere un puro sandbox. Questo vuol dire che chiunque può creare qualsiasi cosa in Minecraft, ed infatti nel corso degli anni abbiamo visto arrivare decine e decine di spin-off di valore variabile, ma sempre molto divertenti. Non averne mai sentito parlare è praticamente impossibile, specialmente se bazzicate qui sulle nostre pagine, quindi è inutile starvi a dire cos’è e come funziona il titolo di Mojang (anche se originariamente fu sviluppato da una singola persona, lo svedese Markus Persson). In questa sede vogliamo renderci utili più del solito e dirvi come scaricare e giocare gratis a Minecraft su PC e console: lo sappiamo che lo volevate, non nascondetevi.

Minecraft Classic | Come scaricare Minecraft gratis su PC e console?

Innanzitutto, partiamo dalle cose più semplici. Su PC potete usufruire gratuitamente e su browser, senza quindi alcuna necessità di download e senza nessuna limitazione temporale, della versione classica di Minecraft. Vi basterà raggiungere il sito web ufficiale del gioco, scegliere il vostro username e cliccare su Start per iniziare a giocare. Inoltre, potrete anche giocare con i vostri amici semplicemente copiando e incollando il link del vostro mondo ad un massimo di nove altre persone. Ovviamente, però, in questo caso si sta parlando esclusivamente della versione 2011 del gioco, priva di tutti gli aggiornamenti e completamente diversa da ciò che abbiamo imparato a conoscere nel corso del tempo.

Demo | Come scaricare Minecraft gratis su PC e console?

Se non siete interessati al Classic, potete usufruire, per provare Minecraft gratis, delle due versioni demo della Java Edition e della Bedrock Edition. La prima, la Java Edition, è esattamente ciò che cercano tutti coloro che vogliono provare il Minecraft odierno e, come già detto, ne esiste una demo gratuita. Per ottenerla vi basterà collegarvi al portale ufficiale del titolo di Mojang e scaricare il Minecraft Launcher. Dopodiché, dopo aver effettuato l’accesso al Launcher tramite il vostro account Microsoft o Mojang, potrete usufruire della versione demo gratuita, che vi garantirà 5 giorni di gioco, ossia circa un’ora e mezza nel mondo reale.

Se invece non vi convince la versione demo della Java Edition, potete provare la demo di Minecraft Bedrock, la versione che si è svincolata dalla piattaforma ed anche quella più utilizzata su smartphone, tablet, console e Windows. In questo caso, per ottenere la versione demo, vi basterà collegarvi al portale ufficiale di Xbox tramite PC e scaricare questa versione di prova gratuita di Minecraft.

Xbox Game Pass | Come scaricare Minecraft gratis su PC e console?

Se vi sono piaciute le demo e volete passare alla versione completa, ma non volete spendere soldi per acquistarlo singolarmente, Microsoft vi viene in soccorso. Nel 2014, la casa di Redmond ha acquisito infatti Mojang e, dunque, Minecraft è uno dei titoli di punta dell’abbonamento Xbox Game Pass (e uno dei suoi grandi vanti). E non è tutto qui: se avete attivi un abbonamento a Xbox Game Pass PC o Xbox Game Pass Ultimate, avrete accesso al pacchetto speciale Minecraft PC Bundle (che come dal nome è esclusivo per gli utenti PC) che comprende sia la versione Java sia la Bedrock, ovviamente complete. Ovviamente, avere un abbonamento a Game Pass vi risulterà utile per giocare a Minecraft gratis anche su console Xbox.

E per Mac? | Come scaricare Minecraft gratis su PC e console?

Per quel che riguarda gli utenti Mac, vale quanto detto finora della versione Minecraft Classic, giocabile esclusivamente tramite browser, e della demo gratuita per la versione Java del gioco. Per quest’ultima versione, vi basterà accedere al portale ufficiale del gioco, scorrere verso il basso e cliccare sull’icona di Apple, in modo tale che a schermo possa comparire la scritta Minecraft: Java Edition per MacOS.

Buon divertimento!

E questo è tutto ciò che abbiamo da dirvi sul come giocare gratis a Minecraft su PC e console. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Mojang qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!