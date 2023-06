Recensione Minecraft Legends: strategia al cubo!

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza di Minecraft Legends, la nuova iterazione appartenente al franchise più remunerativo degli ultimi anni

Il fenomeno di Minecraft ha generato e fa ancora generare miliardi di fatturato, ma quel che è facile comprendere non è soltanto la facilità di fruizione del titolo di Mojang, quanto questo sia facilmente plasmabile verso generi e sottogeneri molto diversi fra loro. Se, dunque, in tempi recenti abbiamo visto arrivare Minecraft Story Mode e Minecraft Dungeons, due ottime alternative per i fan dei cubettini di Mojang, in questa sede vogliamo parlarvi di Minecraft Legends che trascende l’avventura classica e si pone nel reame degli strategici.

Un RTS? Un RTS! | Recensione Minecraft Legends

Minecraft Legends è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e, considerando che Mojang è proprietà di Microsoft, non vi sembrerà strano leggere che il gioco è fruibile gratuitamente per tutti gli abbonati al Game Pass, sia su Xbox sia su PC. Abbiamo perso diverse decine di ore nel mondo invaso dai Piglin ideato per quest’avventura e siamo finalmente a dirvi la nostra con questa recensione di Minecraft Legends!

Se, nel magico mondo di Minecraft, il principale pericolo da schivare sono i famigerati ed esplosivi Creeper, in Legends il nostro avversario principale sarà la popolazione dei Piglin. I rosei e carinissimi abitanti del Nether, un tempo neutrali, hanno stavolta deciso di invadere l’Overworld per conquistarlo a suon di mazzate sui denti (per il nostro protagonista e la popolazione locale). A chiedere l’aiuto del nostro Eroe sono tre entità, Lungimiranza, Sapere e Azione, creatrici dell’Overworld e protettrici di tutte le popolazioni.

Semplicità allo stato puro | Recensione Minecraft Legends

Un espediente narrativo piuttosto scontato e che presta il fianco a numerose banalità, ma che proprio per questo rispecchia appieno l’anima di tutto ciò che è sempre stato Minecraft: semplice, intuitivo e dannatamente facile da capire appieno. Il tutto si riflette ovviamente anche sul comparto ludico. Minecraft Legends vanta un gameplay in cui, finalmente, i tutorial sono utili, funzionali e spiegano davvero bene le variegate meccaniche di gioco. Il risultato? Il gioco è godibile sin dalle prime battaglie.

Di base, Minecraft Legends è un RTS con il protagonista governabile in terza persona in maniera completamente libera. Il nostro eroe ha, sin dall’inizio, un cavallo con cui muoversi rapidamente nel mondo di gioco, vasto e caratterizzato da tutti i biomi che i fan di Minecraft già conosceranno molto bene, con la classica estetica del franchise di Mojang (sempre accattivante). Il suo essere uno strategico in tempo reale si mescola, dunque, sapientemente ad alcuni elementi più action, tramite i quali l’Eroe interagisce col mondo di gioco e sguaina la spada per aiutare le sue pedine.

Niente scacchi | Recensione Minecraft Legends

Non ci sono dunque scacchiere, ma solo una buona idea di positioning sia del personaggio principale, che attenzione non è una pedina immortale e invincibile, anzi, e delle pedine che creeremo nel corso dell’avventura. Tutto ciò lo comprenderemo pienamente nelle prime ore di tutorial, approfonditi e variegati, in cui ci verrà spiegato come creare le pedine, come raccogliere risorse e come costruire tutto ciò che potrà difenderci dagli attacchi dei Piglin. Dopodiché, sarete da soli.

Il tempo in Legends scorre esattamente come faceva in Minecraft originale: di notte i Piglin attaccheranno i nostri avamposti tramite una serie di orde che dovremo saper gestire al meglio delle nostre possibilità. E per far ciò, avremo bisogno di risorse e pedine da utilizzare nelle ore diurne per proteggerci ed organizzarci. Se la notte successiva non è previsto l’attacco di un’orda di Piglin, potremo invece sfruttare la giornata per accumulare risorse o distruggere una delle basi nemiche, passando dunque al contrattacco.

Dinamismo e sperimentazione | Recensione Minecraft Legends

Un gameplay semplice, intuitivo, ma molto dinamico e che spinge molto il giocatore a sperimentare con quel che ha, in quell’esatto momento, sbloccato e disponibile. A complicare un po’ le cose, specialmente con i genitori amanti del genere, ma non di Minecraft, interviene sicuramente uno schema di comandi piuttosto scomodo se paragonato ad altri esponenti del genere. Non stiamo parlando esattamente della mappatura dei comandi sul controller, che è sicuramente più intuitiva di quanto si possa pensare (anche se, lo ammettiamo, abbiamo agognato mouse e tastiera inizialmente), ma la gestione delle pedine risulta essere molto rigida, specialmente nelle prime ore.

Il nostro Eroe potrà comandare esclusivamente le pedine a lui vicine e, ovviamente, l’IA delle stesse va in confusione o, forse, non è così avanzata da raggrupparle una volta terminato un compito impartito dal giocatore. Questo vuol dire che spesso ci siamo ritrovati a girare fra frotte di nemici a cercare di richiamare le unità andate disperse nei vari accampamenti, senza che cerchino di ricongiungersi a noi. Qualche minuzia che va però a minare l’esperienza di gioco complessivo, perché ci siamo ritrovati a dover ripetere alcune sezioni anche abbastanza tediose.

Tutte le unità e gli edifici che sbloccheremo nel corso della Campagna saranno poi utilizzabili nella componente PvP che, seppur abbiamo esplorato poco, abbiamo capito essere decisamente il fulcro della produzione. Interessante anche la scelta degli sviluppatori di inserire i Piglin anche in questo contesto come elemento di distrazione e danno per tutti i giocatori coinvolti negli scontri. Peccato che non esista alcun modo interno al gioco per comunicare negli scontri PvP: l’integrazione di una chat sarebbe stata decisamente utile.

Buon divertimento!

Chiudiamo questa recensione di Minecraft Legends, atipicamente corta, sottolineando nuovamente come il gioco sia disponibile su Game Pass. Questo ci spinge a dirvi di provarlo con mano e vedere se riesce a catturarvi con il suo gameplay semplice ed efficace, seppur non esente da imperfezioni e difetti, specialmente nella sua componente PvP (giocare con amici è decisamente più divertente della modalità Avventura). Se così non fosse… beh, ci avete comunque provato!

Minecraft Legends è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!

7 Cubetti! Punti a favore Un RTS tutto sommato semplice e intuitivo

Un RTS tutto sommato semplice e intuitivo L'estetica di Minecraft è sempre accattivante

L'estetica di Minecraft è sempre accattivante Il controller funziona meglio di quel che pensavamo Punti a sfavore Narrativa banalotta

Narrativa banalotta IA delle pedine spesso fallace

IA delle pedine spesso fallace Rigidità nello schema dei comandi