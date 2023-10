NordVPN: super promo con sconto fino al 69% e tre mesi gratis

NordVPN ha avviato una nuova campagna promozionale con uno sconto fino al 69% e tre mesi gratis per i suoi piani. Scopriamo i dettagli

Avere una VPN al giorno d’oggi diventa un prerequisito fondamentale per riuscire a godersi al meglio, e in tutta sicurezza, l’esperienza della navigazione. Queste Virtual Private Network (reti private virtuali), infatti, sono fondamentali per navigare in sicurezza, senza correre il pericolo che un popup dannoso possa intaccare il nostro PC o il nostro smartphone.

Avere una VPN, però, può anche tornare utile per criptare il nostro indirizzo IP, fornendone uno provvisorio che può essere della nazione nella quale ci troviamo o addirittura di un’altra. In questo modo sarà quasi impossibile essere rintracciarci e potremo anche visionare pagine del tutto oscurate nella nostra nazione. Basti pensare ad esempio ai canali della TV svizzera che non sono visionabili qui in Italia e che trasmettono, ad esempio, la F1 e la MotoGP in diretta. Fra le varie VPN presenti, una fra le migliori è sicuramente NordVPN e grazie allo sconto del 69% con tre mesi gratuiti, diventa anche la migliore come rapporto qualità-prezzo.

Scopriamo i dettagli della promo di NordVPN al 69% di sconto

Il periodo di questa offerta inizia oggi e si concluderà il 29 novembre, garantendo a tutti un buon margine per riflettere sui vari vantaggi che la società offre. Grazie a questo importante sconto, sarà possibile usufruire dei vari piani a partire da 2,99 € al mese. In più, se sceglierete quello annuale o quello di due anni, la società regalerà ben tre mesi ulteriori. Se questo ancora non bastasse, dovete sapere che l’azienda offre sempre l’opportunità “soddisfatti o rimborsati“.

Prima dello scadere dei 30 giorni sarà possibile disdire l’abbonamento e riavrete indietro i vostri soldi. Ogni piano è inoltre suddiviso in tre fasce di prezzo (standard, plus e completo) che permetteranno agli utenti di usufruire dei vantaggi che più desiderano. Si parte dalla “semplice” VPN con in dotazione un anti-malware e un blocker pubblicitario e tracker, passando per un password manager multipiattaforma e un data breach scanner, per finire con uno spazio cloud da 1 TB e crittografia di file di nuova generazione.

Se desiderate acquistare o semplicemente ottenere più informazioni a riguardo, potete consultare il seguente link che vi rimanderà alla pagina ufficiale. Cosa ne pensate di questa nuova offerta?