Migliori software gratuiti per disegnare | Febbraio 2023

In questa guida andremo a conoscere quali sono i migliori software gratuiti per poter disegnare e dare sfogo alle nostre creazioni grafiche tramite i nostri dispositivi

Negli ultimi tempi si è molto diffuso l’utilizzo di dispositivi elettronici (come tablet o PC) per il “disegno digitale”. Orami, questi dispositivi hanno preso il posto di matite, colori, dei classici pennelli, dei fogli da disegno e delle tele, lasciando modo agli “artisti” di produrre loro arte in formato digitale; indifferentemente che si parli di “disegno digitale” o di “pittura digitale“. Questo è stato possibile grazie alla diffusione sempre più crescente delle cosi dette “app da disegno”. Grazie a questa guida, riuscirete a scegliere quale, tra la vastità di software creati per essere usati nel disegnare o nella creazione grafica delle vostre opere, può fare al vostro caso. Consigli utili soprattutto per coloro che si sono appena “avvicinati” a questo tipo di “creazioni”.

I migliori software gratuiti per disegnare

Come già anticipato, lo scopo di questa guida è quello di aiutare molti “artisti digitali” a liberare la propria creatività. Magari senza dover pagare abbonamenti o spendere tanto per acquistare un buon software che sia in grado di farlo. Ciò sarà possibile mostrandovi quali sono i migliori software gratuiti che vi permettono di poter disegnare, dipingere e creare le vostre opere d’arte digitali. Esistono tantissimi programmi adibiti a questo scopo! Ma perché spendere tanti soldi quando è possibile trovare in maniera gratuita dei software dello stesso livello? Con le stesse funzioni o magari con funzioni alternative, ma che comunque garantiscono un funzionamento di altissimo livello. Di seguito sono riportati i migliori software gratuiti per la creazione di di disegni digitali, che potrete scegliere a seconda delle vostre necessità e dei vostri gusti.

Microsoft Paint 3D: uno dei migliori software per disegnare

Uno dei software più diffusi ed utilizzati dagli artisti digitali è sicuramente Microsoft Paint 3D. L’app è gratis e de è già presente nel sistema operativo di Windows. Questo software consente agli utilizzatori di scegliere tra una vasta gamma di strumenti per creare disegni digitali. Come in molti altri programmi, anche Paint 3D possiede una vasta collezione di “penne/matite/pennelli” di grandezze e forme differenti; potrete scegliere tantissimi tipi di caratteri per la scrittura, vi sarà consentito l’accesso a una varietà di forme 2D e 3D da poter utilizzare per le vostre opere, o ancora utilizzare adesivi, ecc. Infine, come ogni software di immagini che si rispetti, vi darà la possibilità di poter cambiare illuminazione e le caratteristiche delle tue immagini. Questo software è davvero un’ottima scelta per chi ha appena iniziato a realizzare disegni digitali, offrendo comunque tante opzioni avanzate per la realizzazione delle vostre opere digitali.

Microsoft Fresh Paint

Un altro software di casa Microsoft è Fresh Paint. Compatibile con le versioni 8.0, 8.1 e 10 di Windows, questo programma è disponibile in maniera gratuita sullo store di Microsoft. il software consente, sia agli utenti già esperti che ai novellini, di creare disegni e dipinti digitali da zero. Potrete inoltre utilizzare le vostre foto come base per le vostre nuove creazioni digitali. Come per Paint 3D, anche Fresh Paint offre una numerosa gamma di funzionalità e di oggetti per il disegno digitale. Potrete scegliere tra una vasta gamma di Pennelli, utilizzare blocchi per gli schizzi, perdervi tra le tantissime tonalità di colori e creane di nuove mescolando quelli già esistenti.

MyPaint tra i migliori software gratuiti per poter disegnare

Per gli utenti più esperti, una delle scelte consigliate è sicuramente MyPaint. Il software è compatibile con Windows 10 o versioni precedenti, macOS e Linux, ed è utilizzabile in maniera totalmente gratuita. Nonostante ciò, questo software per il disegno digitale è considerato uno dei migliori. Potrete scegliere tra una grande varietà di colori ed una vasta gamma di pennelli che vi permetteranno di creare vere e proprie opere d’arte digitali. Il blocco per schizzi vi consentirà di creare bozze veloci dei vostri lavori. Rispetto alle app elencate in precedenza, im parare ad utilizzare MyPaint da zero è un po più complesso; per questo motivo è consigliata ad utenti più esperti.

SKETCHABLE

Uno dei software per il disegno digitale più apprezzato tra gli appassionati di arte e di design è sicuramente SKETCHABLE. Questo programma, disponibile gratuitamente e compatibile con Windows 10, offre tantissime funzioni utili ed interessanti. Dalla personalizzazione del materiale di lavoro, come penne, pennelli, colori alla creazione di schizzi veloci. Potrete prendere appunti (magari mentre seguite una lezione) in maniera rapida e semplice, o divertirvi a modificare le vostre foto personali. Tra le caratteristiche che contraddistinguono questo software abbiamo la stabilizzazione del pennello, la creazione dei campioni di colore, e la precisione in virgola mobile per le operazioni di pittura. La maggior parte delle funzioni sono già disponibili nella modalità scaricabile gratuitamente; mentre per sbloccare tutte le funzionalità avanzate bisognerà poi effettuare l’acquisto del software.

MediBang Paint

Esiste un software gratuito per il disegno digitale che è considerato da molti lo strumento ideale per i creatori di fumetti e manga. Parliamo di MediBang Paint! MediBagn Paint è il software preferito dai fan dei cartoni animati e dei manga. Questo programma oltre ad offrire un’immensità di sfondi per i disegni, mette a disposizione più di 50 pennelli (potrete crearne anche di nuovi personalizzati) di ogni grandezza e forma. In più è possibile scegliere tra 20 stili diversi di caratteri. L’utilizzo di questo software è molto semplice; ad esempio, potrete generare un nuovo pannello a fumetti semplicemente trascinando il mouse in una qualsiasi direzione, tenendo sempre traccia di ogni nuova pagina che viene creata. Il software mette a disposizione anche tantissimi strumenti di collaborazione; ciò rende MediBang Paint un ottima scelta per artisti che stanno lavorano insieme contemporaneamente allo stesso progetto.

