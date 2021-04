Migliori app per modificare foto Android e iOS | Aprile 2021

In questa guida vedremo di analizzare le migliori app per modificare foto e photo editing disponibili Android e iOS, in modo da guidarvi nella realizzazione di scatti eccezionali direttamente sui vostri smartphone e tablet

Un tempo si dovevano passare ore davanti allo schermo del PC o addirittura in camera oscura per i più anziani per poter sviluppare dei buoni scatti. Oggigiorno invece esistono smartphone e tablet potenti quasi quanto un PC di fascia media, con display di ottima qualità e grandi quantità di memoria. Non c’è quindi nessun motivo per non provare ad ottimizzare i propri scatti direttamente su questi dispositivi mobili, facilitando anche l’accesso al mondo dei social.

In questa guida alle migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS andremo quindi ad analizzare quello che gli store offrono per rendere i vostri scatti ancora più interessanti. Divideremo le applicazioni in diverse categorie a seconda del costo (gratuita, a pagamento, con contenuti a pagamento) e al livello richiesto per l’utilizzo (neofita e avanzato). Infatti con la app moderne è possibile sia applicare semplici preset, ma anche utilizzare degli strumenti avanzati che troviamo nelle suite professionali di photo editing. Ecco la lista completa che nel seguito approfondiremo:

Per il neofita

In questo primo paragrafo analizzeremo le migliori app per modificare foto e photo editing disponibili per Android e iOS adatte ad un pubblico poco esperto in termini di post produzione fotografica che non sarebbe in grado di gestire strumenti più avanzati. Queste applicazioni che proponiamo permettono di applicare una grande quantità di preset, effetti e funzionalità che in pochi click possono trasformare radicalmente il vostro scatto.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: VSCO

VSCO è un’app per per modificare foto e photo editing disponibile per Android e iOS ed è gratuita con possibilità di accedere a funzionalità più avanzate (come HSL e video editing) tramite acquisti in app. In realtà questa interessantissima applicazione ha una duplice faccia: da una parte troviamo una enorme quantità di preset e procedure automatiche fruibili anche dai meno esperti, dall’altra anche numerosi strumenti più potenti per la modifica manuale. Ecco perché ci sentiamo di consigliare questa applicazione a tutti, ma in special modo ai principianti che vogliono cominciare ad esplorare il mondo del photo editing più avanzato.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: AfterLight

Si tratta dell’app perfetta per chi è alla prime armi. Si possono applicare decine di effetti, filtri automatici e semplici regolazioni. AfterLight permette di ricreare effetti vintage simili a quelli delle vecchie pellicole o semplicemente dare un tocco più “instragrammabile” alle vostre foto in maniera davvero semplice. Il tutto gratis, con la possibilità di acquisti in app.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: PicsArt

PicsArt si concentra più sulla modifica delle immagini che sulla post produzione vera e propria: con questa applicazione potrete creare interessanti sovrapposizioni e collage di diverse foto, oppure sbizzarrirvi con tanti effetti preimpostati. La consigliamo soprattutto a chi è molto creativo e ama modificare in maniera originale e pesante le proprie immagini. Anche PicsArt è disponibile gratuitamente con la possibilità di acquistare dei pacchetti per espandere la quantità di effetti applicabili.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: Pixlr

Prodotta da un gigante della computer grafica come Autodesk, Pixlr è la versione avanzata della applicazione suddetta, ma abbiamo deciso comunque di inserirla tra quelle adatte anche ai meno esperti perché l’abbiamo trovata veramente intuitiva (anche se bisogna saper familiarizzare con il concetto di livello e trasparenza). Permette di creare elegantissime composizioni unendo diverse immagini, testo e anche strumenti per la post produzione automatica degli scatti. Anche in questo caso l’applicazione è gratuita con alcuni contenuti a pagamento.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: Adobe Photoshop Express

Si tratta della versione tascabile del celebre software di photo editing e non poteva mancare tra le migliori app per per modificare foto e photo editing disponibile per Android e iOS. In realtà ci distacchiamo molto dall’interfaccia complessa e professionale della versione PC di Photoshop per passare ad una applicazione semplice, intuitiva e ridotta all’osso. Le diverse opzioni per modificare le foto sono presentate attraverso una serie di filtri e preset automatici: non dovrete far altro che scegliere quello che più vi piace! Nonostante l’elevato tasso di automatizzazione, non si perde la qualità e versatilità dei prodotti Adobe, anche se per sfruttare al meglio quest’app gratuita servirà un account Adobe.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: Perfect 365

Infine concludiamo con una chicca del tutto particolare: quanto importanti sono i selfie al giorno d’oggi? Probabilmente ogni giorno ne finiscono milioni sul web. Ecco perché vi proponiamo infine Perfect 365, un’app dedicata un modo specifico alla modifica dei volti. Ci ha stupito in modo particolare la grande quantità di strumenti avanzati che possono essere utilizzati in modo del tutto trasparente e semplice anche dai meno esperti: basta un pizzico di curiosità e in poco tempo potrete padroneggiare questa interessante applicazione gratuita, con acquisti in app.

Per l’utente esperto

Passiamo ora ad alcuni prodotti che offrono strumenti più avanzati e un pochino più ostici da utilizzare per gli utenti meno esperti. Nessuno vi vieta di provarle, ma ci vorrà un po’ di pazienza per imparare a padroneggiarle. In ogni caso gran parte di queste applicazioni offrono una serie di preset ed automatismi, ma danno il massimo se sfruttate in maniera manuale.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: Snapseed

Snapseed potremo definirla la regina delle migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS. Davvero la più completa e tra quelle accessibili senza esborsi. È compatibile con tantissimi formati fotografici, anche quelli RAW. Questo significa che potete scattare dalle vostre reflex e mirrorless e successivamente modificarle direttamente in loco con lo smartphone. Snapseed mette a disposizione una grande quantità di strumenti per bilanciare esposizione, colore, contrasto, nitidezza e anche l’applicazione selettiva degli effetti. Davvero un’applicazione potente, ma anche semplice ed intuitiva per chi gli appassionati.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: Adobe LightRoom

Se LightRoom è uno dei migliori programmi per la post produzione fotografica, la sua versione mobile è una delle migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS. L’applicazione riprende l’interfaccia grafica e gli strumenti della versione desktop, semplificandoli e rendendoli più ergonomici per un utilizzo su smartphone tablet. Chiaramente non si riesce ad avere la precisione di controllo che offre la versione per PC, ma abbiamo tutto quello che ci serve per tirare fuori il massimo dai nostri scatti, il tutto in pochi minuti di lavoro. Anche se l’app è gratuita, alcune funzionalità avanzate (come la modifica selettiva o l’editing di file RAW) sono disponibili solamente registrando il proprio account Adobe con un abbonamento attivo alla Creative Cloud.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: Fotor

Vicino a questo mostri sacri poniamo Fotor, un’app per modificare le foto davvero interessante. Da una parte è molto semplice e offre numerosi preset applicabili con un semplice click. Dall’altra invece abbiamo alcuni controlli avanzati: semplici, ma utili. Inoltre è possibile creare eleganti collage e semplici impaginazioni, sfruttando e modificando i vari preset. Fotor è un’applicazione gratuita con contenuti sbloccabili a pagamento. Per ulteriori dettagli potete cliccare qui dove troverete una recensione completa della versione desktop di questo software.

Migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS: Adobe Photoshop Mix e Fix

Adobe ha deciso di spezzare le varie funzionalità integrate in un prodotto molto complesso e potente come Photoshop in tante applicazioni che implementano diverse funzionalità. Per questa lista delle migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS abbiamo selezionato Photoshop Mix e Photoshop Fix.

Photoshop Fix è la vera e propria app per la post produzione fotografica, a differenza di LightRoom però si concentra sulla correzione e alterazione degli scatti mettendo a disposizione strumenti come il timbro clone o qualcosa di simile al comando “fluidifica” della versione desktop. Photoshop Mix invece tenta di emulare il meccanismo dei livelli, permettendo di sovrapporre immagini, gestire le opacità e scontornare. Sono presenti i classici metodi di fusione dei livelli e anche alcuni filtri molto basilari per la modifica delle immagini. La cosa interessante è che queste applicazioni sono facilmente interfacciabili con LightRoom, quindi si completano a vicenda. Anche in questo caso per utilizzare al massimo delle potenzialità queste app servirà un abbonamento alla Creative Cloud di Adobe.

Download Android Fix e Mix

Download iOS Fix e Mix

La soluzione alternativa

Post-produzione a portata di click!

Che siate dei principianti o degli esperti, ormai gli store offrono tantissime ottime alternative per trasformare i vostri scatti con pochi click e dare quel tocco in più alle vostre fotografie. Oltretutto grazie alla moderne connessioni Wi-Fi e Bluetooth delle moderne fotocamere potrete elaborare non solo gli scatti fatti con i vostri smartphone, ma anche quelli di reflex e mirrorless! Inoltre numerosi sviluppatori stanno investendo nel settore dell’imaging per via dei social, quindi continuate a seguire la nostra guida migliori app per modificare foto e photo editing Android e iOS anche nei prossimi mesi per rimanere aggiornati! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, alla prossima! Se siete interessati invece a montare video piuttosto che alla fotografia, provate a leggere la nostra guida ai migliori programmi per video editing!